Tüpraş'tan genel müdürlüğün taşınmasıyla ilgili açıklama

09.08.2019 19:53

TÜPRAŞ, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan genel müdürlüğünü İstanbul'a taşıyacağını, vergi dairesinin değiştirilmesinin düşünülmediğini açıkladı.

Tüpraş, Kocaeli Körfez ilçesinde İzmit Rafinerisi'nde bulunan genel müdürlüğünün taşınmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Tüpraş, genel müdürlüğü İstanbul'a taşımak için planlı bir çalışma yaptığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Tüpraş Genel Müdürlüğü'nün taşınması sürecine ilişkin son günlerde basın ve sosyal medya üzerinden yanıltıcı ve gerçek dışı haberler yayıldığını üzülerek görmekteyiz. Artan rekabet ortamında müşteri ve iş ortaklarımızla daha yakın iletişimde olmak, sürekli artan uluslararası ticaret hacmimiz ve finansal işlemlerimizi piyasalara daha yakın konumlanarak geliştirmek, aynı zamanda planladığımız yeni yatırımlarımız için alan sıkıntısı bulunan İzmit Rafinerimizde sahaları daha emniyetli ve optimum kullanabilmek için Tüpraş Genel Müdürlüğü'nü, İstanbul'a taşımak üzere planlı bir çalışma yürütmekteyiz. Bu süreç yaklaşık üç yıla yayılan bir dönem içerisinde planlanmış, fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bugüne gelinmiştir."

Vergi dairesinin değiştirilmesinin düşünülmediği belirterek, açıklama şöyle devam etti:

"Halihazırda İzmit yanında, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da bulunan rafinerileriyle ülkemizin dört bir köşesinde faaliyette bulunan Tüpraş, Genel Müdürlüğü'nü İstanbul'a taşımakla mevcudiyetini beş ile taşımış olacaktır. Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a taşınması rafinaj faaliyetlerimizin odağını değiştirmeyeceğinden vergi dairemizin değiştirilmesi de düşünülmemektedir. Hal böyleyken, taşınma sürecimizin siyasi birtakım mesnetsiz iddialara bağlanmaya çalışılmasının hiçbir temeli yoktur. Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi olarak, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de sanayinin kalbi olan Kocaeli'ye, rafinerilerimizin bulunduğu tüm şehirlere ve ülkemize yatırımlarımız ve katkılarımız devam edecektir."



Kaynak: DHA