TÜPRAŞ'taki TİS süreci

TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Petrol-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşme sürecinin, 1 Temmuz 2019'da Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanmak suretiyle tamamlandığını, Yüksek Hakem Kurulu'nun verdiği nihai karara uymanın, yasal zorunluluk olduğunu bildirdi.

Yelmenoğlu, TİS sürecine ilişkin çalışanlara yönelik yayımladığı mesajında, Toplu İş Sözleşmesi süreci hakkında dönem dönem bilgi paylaşımı yapmaya özen gösterdiğini belirtti.

Nihai karara ilişkin bilgilendirmeyi paylaşmadan önce, Yüksek Hakem Kurulu'nun resmi kararının taraflarına tebliğ edilmesini beklemeyi uygun gördüğünü aktaran Yelmenoğlu, TİS sürecinin 1 Temmuz 2019'da Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanmak suretiyle tamamlandığını kaydetti.

-"Her uzlaşmacı adıma memnuniyetle karşılık vereceğimizi her zaman ifade ettik"

Yelmenoğlu, 16 resmi görüşme gerçekleştirdikleri süre boyunca, ilk görüşmeden Yüksek Hakem Kurulu'nun son toplantısına kadar tüm iyi niyetleri ve samimiyetleriyle masada anlaşmak için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sendika yöneticilerinin, taleplerimizi anlayarak atacağı her uzlaşmacı adıma memnuniyetle karşılık vereceğimizi her zaman ifade ettik. Hatta şirketimiz için son derece önemli olduğunu belirttiğimiz konulara ilişkin taviz vermeyi kabul ettik. Ne yazık ki son görüşmede dahi sendika yönetimi, senelerdir toplu sözleşme süreçlerinde masaya getirdiğimiz, çözümü için sendikadan destek istediğimiz ve sendikamız tarafından Toplu İş Sözleşmesi süreci dışında bir bölümünün çözüleceği sözü verilen üç madde üzerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini, hatta çalışma arkadaşlarımızın da bu yönde mutabakatlarını aldığını ve artık süreci Yüksek Hakem Kurulu'na götürmek istediğini ifade etmiştir.

Bu maddeler konuşulacaksa bir daha toplanmaya gerek olmadığını da açıkça belirtmiştir ancak sektördeki diğer şirketlere tanınmış olan, sağlıklı ve emniyetli bir çalışma düzeni açısından gerekli olduğuna inandığımız bu hakların, TÜPRAŞ söz konusu olduğunda masaya getirilmek istenmemesi adil ve kabul edilebilir değildir."

Yelmenoğlu, görüşme sürecinin ilk gününden bu yana tüm yapıcı çabalarına rağmen sendikanın TÜPRAŞ'ı duymaktan imtina ettiğini savundu.

Sağduyuyu koruyarak, çözüme yönelik bütün yapıcı yaklaşımlarına devam etmelerine rağmen sendikanın iç dinamikleri nedeniyle süreçte bu noktaya gelindiğini aktaran Yelmenoğlu, "Sonuç olarak, Yüksek Hakem Kurulu'nun verdiği nihai karara uymak hepimiz için yasal bir zorunluluktur. Tüm taraflar olarak bu kararlara uymak öncelikli sorumluluğumuzdur."değerlendirmesinde bulundu.

Yelmenoğlu, çalışanlara seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Hakem Kurulu kararı sonrasında değişikliğe uğrayan maddelere ilişkin de kafanızdaki soru işaretlerini gidermek istiyorum. Vardiya sisteminin değişmesi ile düzenli bir çalışma takvimine sahip olacağız. Bu sistemde, yalnızca vardiyalı çalışanlarımız haftalık ortalama 42 saatlik bir düzende çalışacak ve bunun karşılığında her ay ilave 3 yevmiye ödenecek. Başka bir deyişle haftada 2 saatlik ilave çalışmanın karşılığında 6 saatlik ücret ödenecek.

Mevcutta ne zaman yapılacağı, yapılıp yapılmayacağı belli olmayan ve iş-sosyal yaşam dengesini bozan fazla çalışmalı bir düzen yerine daha planlı bir çalışma sistemine geçiyoruz. Mazeret izin gün sayısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Sadece mazeret izni kullanımı, olması gerektiği gibi, birim amirlerinin onay sürecine tabi olacaktır. Sözleşme süremizin 3 yıla çıkarılmasıyla, birbirini aralıksız takip eder hale gelmiş olan TİS öncesi ve TİS görüşme süreçleri arasına, gündemde TİS'in olmadığı bir çalışma zamanı eklenmiştir. Son olarak Yüksek Hakem Kurulu kararına göre ilk 6 ay ücretlerine yüzde 6 oranında, diğer 6 aylarda ise en az yüzde 5 olmak üzere enflasyon oranında ücret artışı gerçekleşecektir."

-"Unutmayalım ki TÜPRAŞ hepimizin şirketidir"

Yelmenoğlu, gelinen noktada tüm Tüpraşlıların iş barışını zedeleyecek herhangi bir yaklaşıma müsaade etmeyeceğine, itidalli ve sağduyulu davranacağına inancının tam olduğunu bildirdi.

Gelecek dönemde değişikliklerden kaynaklı ortaya çıkacak ihtiyaçların ortak çözümle sahaya yansıtılması için de gerekli mekanizmaları kurduklarına işaret eden Yelmenoğlu, "Her birimiz için çok kıymetli olan Tüpraş'ımızı gelecekte de güçlü ve emniyetli bir şekilde hedeflerine ulaştırmak için hep birlikte çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Sizlerden bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da bu görev ve sorumluluk bilinci içerisinde davranmanızı bekliyorum. Yönetim ve İnsan Kaynakları ekiplerimizle birlikte her zaman olduğu gibi yanınızda olmaya devam edeceğim. Başta benim ve tüm yöneticilerimin kapısının sizlere sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi isterim. Unutmayalım ki TÜPRAŞ hepimizin şirketidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA