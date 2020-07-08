Tüpraş, Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı Sürdürülebilirliği tedarik zincirinden, satış sonrası operasyonlarına kadar tüm süreçlerine entegre eden Tüpraş, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Sürdürülebilirliği tedarik zincirinden, satış sonrası operasyonlarına kadar tüm süreçlerine entegre eden Tüpraş, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şirket, düzenli yayımladığı raporlarla faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin yanında, bu alanlarda geliştirdiği topluma duyarlı, inovasyon ve dijitalleşme merkezli uygulamalarını paydaşlarına sunuyor.

1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan rapor, Tüpraş'ın gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürdürülebilirlik boyutlarını ve şirketin döngüsel ekonomiye katkısını ortaya koyuyor.

"Pandemi sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha hatırlattı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, sürdürülebilirlik temelli üretim politikaları ve kurumsal sorumluluk anlayışlarıyla dünyada yaşanan bu zorlu döneme rağmen, ülkenin enerji ihtiyacını kesintisiz karşılamaya devam ettiklerini kaydetti.

Bu bilinçle 2008 yılından beri geliştirmekte oldukları sürdürülebilirlik anlayışlarının merkezine Birlemiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı koyduklarını vurgulayan Yelmenoğlu, "Bir süredir dünyayı sarsan pandemi, sürdürülebilirlik bakış açısını gerek kurumsal gerekse bireysel olarak daha çok gündemimize almamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Yelmenoğlu, her koşul altında faaliyetlerini aralıksız devam ettirirken; sürdürülebilirliği tedarik zincirlerinden satış sonrası operasyonlarına kadar tüm süreçlere entegre etmek için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tüpraş, her dönem en değerli sermayesi olarak gördüğü çalışanlarına sunduğu emniyetli çalışma ortamını geliştirmeye ve geleceğin nitelikli iş gücünü yetiştirmeye hiç ara vermeden devam ediyor. Rafinaj gibi erkek egemen görülen bir sektörde uzun yıllardır eşitlikçi ve kapsayıcı iş ortamı oluşturmanın destekçisi ve takipçisi olduk. 2019 yılında bu yaklaşımımızı destekleyen uygulamalarımız paralelinde ülkemiz rafineri sektöründe ilk kez kadın saha operatörleri ve teknisyenlerini aramıza kattık."

Tüpraş'ın 2019 yılındaki sürdürülebilirlik yolculuğu

Öte yandan açıklamaya göre, 2019 yılında 268 milyon lira tutarında çevre yönetimi ve yatırım harcaması yapıldı.

Enerji tasarrufu projeleri ve modernizasyon çalışmalarının sonucu olarak, 2018 yılında 99,1 olan enerji yoğunluk endeksi 2019 yılında 98,4'e düşürüldü.

Su ihtiyacının geri kazanımdan karşılama oranı yüzde 41 olarak gerçekleşirken, işlenen ham petrol başına su tüketimini, 0,6 m3/tona düşürüldü.

Atık yönetimi anlamında, öncelikle atık miktarının azaltılması, oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması amaçlanarak, döngüsel ekonomiye katkı sağlandı.

Ar-Ge çalışmalarına 43,5 milyon lira aktarıldı

Şirket, 2019'da gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarına toplam 43,5 milyon lira aktardı.

Tüpraş Ar-Ge Merkezinin hayata geçirdiği 12 Avrupa Ufuk 2020 projesiyle toplam 6 milyon avro destek almaya hak kazanıldı.

İnovasyon çalışmaları kapsamında dünyada gelişen yeni teknoloji ve iş modelleri değerlendirilerek, operasyonlarda bu yeniliklere uygulama alanı yaratıldı.

İlk hibrit lokomotifleri için anlaşmaya varıldı

Tüpraş, 2019 yılında yüzde 80'e ulaşan yerel satın alma oranı ile ekonomiye katkı sağlamaya devam etti.

Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) deniz yakıtlarındaki sülfür oranının yüzde 0,5'ten az olması kuralına uyum çerçevesinde, 3 tankere scrubber yatırımı yapıldı.

Türkiye'nin ilk hibrit lokomotifleri için anlaşmaya varıldı.

Sosyal sorumluluk projeleri

Yeni, nesillerin teknolojiye erişimini artırmak hedefiyle Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle "Enerjimiz Geleceğe; Kodluyorum, Modelliyorum, Üretiyorum" projesi hayata geçirildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında toplumda farkındalığı artırmak hedefiyle "Eşitlik İçin Enerjimiz Bitmez" sloganıyla Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) HeForShe hareketi ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile başlatılan iş birliği hız kesmeden devam etti.

Kaynak: AA