Tüpraş, Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

01.11.2019 16:12

Tüpraş, 2017-2018 Sürdürülebilirlik Raporu'nda faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin yanında, bu alanlarda geliştirdiği topluma duyarlı yönetsel yaklaşımları ile inovasyon ve dijitalleşme merkezli çalışmalarını paylaştı.

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu: "Sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin ana unsurlarından biri olarak belirledik. Yatırım kararlarımızdan çalışma yöntemlerimize, tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk raporlama çalışmamızın ardından, sürdürülebilirlik yönetimi programımız kapsamında sosyal, çevresel ve ekonomik performansımızı artırarak 10 sene zarfında belirgin bir gelişim gösterdik. 2014'den bu yana yayımlanan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde, aralıksız her yıl yer almanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş, 2017-2018 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Ürettiği ekonomik katma değerin yanında sürdürülebilirlik yönetimi alanında öncü uygulamalarıyla liderliğini koruyan şirket, 2008 yılında Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirdiği GRI (Global Reporting Initiative) standartlarına uyumlu sürdürülebilirlik raporlaması uygulamasıyla şeffaflık ve hesap verebilirlik alanında örnek bir çalışmaya imza attı. Rapor, Tüpraş'ın 1 Ocak 2017-31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürdürülebilirlik boyutlarıyla ilgili eksiksiz bir portre sunarken, 2008 yılından bugüne hayata geçirilen çalışmaların sonuçlarını da yansıtıyor.

"Sürdürülebilirlik iş yapma biçimimizin ana unsurları arasında yer alıyor"

Nüfus artışı, iklim değişikliği ve teknolojinin hızla gelişip yaygınlaşması gibi gelişmeler sonucunda iş ve bireysel hayatta yaşanan büyük değişime dikkat çeken Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, "Kaydedilen gelişmelerin ülkelere eşit getiriler sunduğunu iddia etmekten maalesef henüz uzağız. Bu durum karşısında yenilikçi bir bakışla daha kapsayıcı, daha verimli ve su¨rdu¨ru¨lebilir bir kalkınma modeli ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Gelecek nesillerin yaşam standardını geliştirme hedefi ancak iş dünyası, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri başta olmak üzerek ilgili tüm paydaşların böyle bir model etrafında bir araya gelmesiyle gerçekleştirilebilir" dedi.

Tüpraş'ın, tüm bu gelişmeler karşısında vizyoner yaklaşımıyla tutumunu çok önceden geliştirdiğini ifade eden Yelmenoğlu "Sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin ana unsurlarından biri olarak belirledik. Yatırım kararlarımızdan çalışma yöntemlerimize, tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk raporlama çalışmamızın ardından sürdürülebilirlik yönetimi programımız kapsamında sosyal, çevresel ve ekonomik performansımızı artırarak 10 sene zarfında belirgin bir gelişim gösterdik" dedi. Yelmenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir enerji şirketi olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimizin başında küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin öneminin bilinciyle, çevresel performansımızın artırılması yer alıyor. Bu doğrultuda, 2008-2018 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz yatırım ve projelerle enerji tüketim yoğunluğunu 119,1'den 99,1'e indirdik. 2018 yılında geri kazanılan atık su miktarını 2008 yılına göre %73 artırdık. İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımızı da destekleyen inovasyon alanında, 2008-2018 dönemi önemli bir miladı barındırıyor. Ar-Ge merkezimiz ile birlikte katma değerli ve çevresel etkisi düşürülmüş ürün geliştirme, süreç inovasyonu ve dijitalleşme alanlarına odaklandığımız çalışmalara yaklaşık 290 milyon TL kaynak aktardık."

2014'den beri BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alıyor.

Tüpraş'ın, başlatıldığı 2014 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil edildiğini ifade eden Yelmenoğlu, "Bu yıl da sürdürülebilirlik performansımızla, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında en iyi performans gösteren şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmeye hak kazandık. Böylece, 2014'ten bu yana yayımlanan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde aralıksız her yıl yer alma başarısını gösterdik" dedi.

Kaynak: Bültenler