Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. - Haberler Ekonomi
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Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar Dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

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AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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