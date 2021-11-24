Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar Dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri
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