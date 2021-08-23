Tüpraş Liderlik Okulları uygulaması uluslararası iki ödül kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tüpraş Liderlik Okulları uygulaması uluslararası iki ödül kazandı

Tüpraş Liderlik Okulları uygulaması uluslararası iki ödül kazandı
Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Tüpraş, çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği Tüpraş Liderlik Okulları uygulaması ile Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri'nde "En İyi Karma Eğitim Programı" kategorisinde altın, "En İyi Liderlik Gelişim Programı" kategorisinde ise gümüş ödül aldı.

Tüpraş, çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği Tüpraş Liderlik Okulları uygulaması ile Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri'nde "En İyi Karma Eğitim Programı" kategorisinde altın, "En İyi Liderlik Gelişim Programı" kategorisinde ise gümüş ödül aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüpraş Liderlik Okulları uygulaması dijital öğrenme platformunu ve sanal sınıfları harmanlayan karma bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Tüpraş, Liderlik Okulları uygulaması ile Brandon Hall Group'un düzenlediği ve en iyi insan kaynakları yönetim uygulamalarının değerlendirildiği uluslararası HCM Mükemmellik Ödülleri'nde "En İyi Karma Eğitim Programı" kategorisinde altın ödül, "En İyi Liderlik Gelişim Programı" kategorisinde ise gümüş ödül kazandı.

Uygulama, özel olarak hazırlanan dijital öğrenme platformunda 20 binden fazla içerik arasından özenle seçilen öğrenme kaynaklarına erişim sağlıyor ve çalışanlarını dünyanın önde gelen gelişim uzmanları ile buluşturuyor.

Kullanıcılar, hem sanal sınıflarda bir araya geliyor, hem de bireysel gelişimlerini takip edebilecekleri online etkinlikler ile liderlik yolculuğunun bir parçası olarak Dijital Öğrenme Platformu'nu deneyimliyor.

Tüpraş Liderlik Okullar programının başlangıcından bu yana 154 yönetici eğitimlere katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Vladimir Putin Süleyman Soylu Adem Murat Yücel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan İrem Derici Haluk Levent Burcu Biricik
Spor Marcao Muslera Ali Koç Lionel Messi Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tüpraş Liderlik Okulları uygulaması uluslararası iki ödül kazandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 11:58:58. #1.14#

title