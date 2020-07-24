Tüpraş, kurum içi girişimcilikle ortaya çıkan yeni ürününü satışa sundu Tüpraş, kurum içi girişimcilik kapsamında başlatılan "Modiphal-T Projesi" ile ortaya çıkan "polimer modifiye bitüm"ü ürün yelpazesine ekledi.

Tüpraş, kurum içi girişimcilik kapsamında başlatılan "Modiphal-T Projesi" ile ortaya çıkan "polimer modifiye bitüm"ü ürün yelpazesine ekledi.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, girişimcilik ve inovasyon stratejilerini bütünsel bir bakış açısıyla ele alan şirketin, hayata geçirdiği projelerle sektördeki öncü misyonunu güçlendirmeye devam ettiği vurgulandı.

Mevcut kaynaklarn farklı iş alanlarında kullanımı amacıyla 2017 yılında şirket genelinde kurum içi girişimcilik programının uygulamaya sokulduğu belirtilen açıklamada, çalışanların bu program kapsamında kendi ürettikleri fikirler üzerine bir girişimci gibi çalışarak, fikirlerini sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeline dönüştürmek ve hayata geçirmek için çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, projelerin ön değerlendirme aşamasında stratejiye uyumu, yenilik seviyesi, getiri potansiyeli, şirketin temel yetkinlikleri ve kaynakları ile uyumu, ticari özellikleri, ölçeklenme ve teknik özellikleri açısından değerlendirildiği aktarılarak, bu değerlendirme sonucunda sürdürülebilir, özgün, hızlı büyüyebilecek ve yeni büyüme alanı yaratacak projelerin Tüpraş İnovasyon Komitesi tarafından onaylandığı ifade edildi.

"Polimer modifiye bitüm ürün portföyüne eklendi"

Programa dahil olan kurum içi girişimcilerin, girişimcilik metodolojileri eğitimi ve mentorlardan girişim mentorluğu desteği aldığı belirtilen açıklamada, "Aynı zamanda, projelerin olgunlaştırılması aşamasında üst ve orta yönetim tarafından girişimcilik projeleri yakından takip ediliyor ve projelere sponsorluk desteği veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Modiphal-T projesinin kurum içi girişimcilik programının bütün aşamalarını tamamlayarak başarılı sonuç veren projelerden biri olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu proje kapsamında ilk kez modifiye bitüm satışı gerçekleştirildi. Böylelikle Tüpraş'ın ürün portföyüne, özellikleri iyileştirilmiş ve daha yüksek performanslı bitüm ürünü olan Polimer Modifiye Bitüm ürünü eklendi. Asfalt konusunda yenilikçi iş modelleri üzerine başlayan kurum içi girişimcilik çalışmaları; müşteri ve paydaş görüşmeleri, rakip ve pazar araştırmaları ve girişimcilik metotlarından edinilen öğrenimlerle birlikte modifiye bitüm ürünlerinin pazara sunulmasına kadar ilerledi. Modiphal-T projesi Tüpraş'ın girişimcilik dönüşümüne katkı sağlamasının yanı sıra, ürün yelpazesini genişleterek yeni bir pazarda konumlanmasına katkı sağlayacak."

Kaynak: AA