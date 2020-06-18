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Tüpraş'ın projesine UFUK 2020 desteği

Tüpraş, ortakları arasında yer aldığı "MOF4AIR" Ar-Ge projesiyle Avrupa'nın en önemli Ar-Ge ve inovasyon programı olan UFUK 2020 kapsamında yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazandı.

Tüpraş'ın projesine UFUK 2020 desteği
18.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:01

Tüpraş, ortakları arasında yer aldığı "MOF4AIR" Ar-Ge projesiyle Avrupa'nın en önemli Ar-Ge ve inovasyon programı olan UFUK 2020 kapsamında yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazandı.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tüpraş'ın, değişen dünya trendleri ve iklim değişikliğiyle ilgili uyum çalışmalarının artırılmasına yönelik geliştirilen Ar-Ge projelerinde yer almaya devam ettiği kaydedildi.

Tüpraş'ın ortakları arasında yer aldığı MOF4AIR Ar-Ge projesiyle Avrupa'nın en kapsamlı Ar-Ge ve inovasyon programı olan UFUK 2020'de yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazandığı belirtilen açıklamada, "Bu proje ile Tüpraş, endüstriyel süreçlerden çıkan karbondioksit gazının verimli şekilde yakalanmasını ve karbondioksit salınımının azaltılmasını sağlayacak teknolojik bir yöntem geliştirilmesine destek olarak çevreye katkıda bulunmayı hedefliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, baca gazlarındaki atık karbondioksitin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütecek olan Tüpraş'ın, geliştirilecek teknolojiyi rafineri sahasında test etme imkanı bulacağı aktarılarak, proje kapsamında geliştirilen teknolojinin ve sistemin; enerji santralleri, rafineriler, çimento, demir ve çelik gibi çeşitli enerji ve karbondioksit yoğunluğu bulunan endüstrilere açılımının hedeflendiği vurgulandı.

MOF4AIR projesinin koordinatörlüğünü Belçika'nın Mons Üniversitesinin üstlendiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje, Belçika, Norveç, Fransa, İtalya, Yunanistan, Birleşik Krallık, Güney Kore ve Türkiye'den 14 kuruluşun ortaklığıyla gerçekleştiriliyor. Toplamda 11 milyon avro bütçeye sahip MOF4AIR projesi kapsamında, Tüpraş'ın yüzde 100'ü Avrupa Birliği tarafından destekli olmak üzere 902 bin 500 avro bütçesi bulunuyor."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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