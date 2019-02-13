Tüpraş'ın Özelleştirme Sonrası Yatırımları 6.5 Milyar Doları Aştı

Tüpraş'ın, özelleştirme sonrasında gerçekleştirdiği yatırımların toplamı, 2018 yılındaki 199 milyon dolar ile birlikte 6.5 milyar doları aştı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "2018 yılında üretim faaliyetlerini güçlü bilançosu ve etkin finansal risk yönetimi politikaları ile destekleyen şirket, yurt içi motorin ve jet yakıtı satışlarını geçen yıla göre ortalama yüzde 5.9 artırarak Türkiye'nin artan akaryakıt ihtiyacını karşılamaya devam etti" denildi ve eklendi:

"2018 yılı dördüncü çeyrekte tam kapasite üretim gerçekleştiren Tüpraş'ın yurt içi satış miktarı 6.1 milyon ton olurken, toplam satış miktarı 7.6 milyon tona ulaştı. Şirket, yurt içi motorin ve jet yakıtı satışlarını geçen yıla göre ortalama yüzde 5.9 artırdı. Tüpraş'ın 2018 yılı dördüncü çeyrek satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre ham petrol fiyatındaki ortalama yüzde 10 artış ve kurdaki ortalama yüzde 45'lik yükselişin de etkisiyle 24.8 milyar lira olurken, yılın tamamında 88.5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti."

Tüpraş'ın üretim faaliyetlerini güçlü bilançosu ve etkin finansal risk yönetimi politikaları ile desteklediğine dikkat çeken Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu şunları söyledi:

"EPDK rakamlarına göre 2018 yılının ilk 11 ayında ülkemizde dizel tüketimi yüzde 4.2, jet yakıtı tüketimi ise yüzde 9,0 arttı. Bu yüksek talep artışı döneminde Türkiye'nin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğumuzu başarıyla yerine getirdik. Artan arz endişelerine bağlı olarak Ekim ayına 84.7 dolar/varil seviyesinden başlayan ham petrol fiyatı, hampetrol üretim artışları ve küresel ekonomiye ilişkin artan kaygılara bağlı olarak yüzde 41 düşüş kaydederek yılı 50.2 dolar/varil seviyesinde tamamladı. 2018 yılının ortalama ham petrol fiyatı 71.0 dolar/varil oldu. Bu yüksek belirsizlikler altında risk politikalarını başarıyla uygulayan Şirketimizde önümüzdeki dönemde de şirketimizin operasyonlarını destekleyecek şekilde etkin finansal risk yönetimi ve güçlü bilançonun devamlılığı esas olacaktır. Tüpraş, artan küresel rekabet gücüyle, operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirerek, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA