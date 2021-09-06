Tüpraş'ın iştiraki Körfez Ulaştırma, Türkiye'nin ilk hibrit lokomotiflerini teslim aldı
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Tüpraş'ın iştiraki Körfez Ulaştırma, Türkiye'nin ilk hibrit lokomotiflerini teslim aldı

Tüpraş'ın iştiraki Körfez Ulaştırma, Türkiye'nin ilk hibrit lokomotiflerini teslim aldı
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Tüpraş'ın demir yolu taşımacılığındaki iştiraki Körfez Ulaştırma, Türkiye'nin ilk çift yakıtlı, EuroDual hibrit lokomotiflerini teslim almaya başladı.

Tüpraş'ın demir yolu taşımacılığındaki iştiraki Körfez Ulaştırma, Türkiye'nin ilk çift yakıtlı, EuroDual hibrit lokomotiflerini teslim almaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İsviçreli demir yolu araçları üreticisi Stadler ile 2019'da imzaladığı anlaşma çerçevesinde teslim alınmaya başlanan lokomotifler, çift yakıtlı, dizel ya da elektrikli olarak çalışabilme özelliğine sahip bulunuyor.

Türkiye'nin ilk özel demir yolu işletmecisi Körfez Ulaştırma, İsviçreli firmayla yedi adet hibrit lokomotif, 8 yıllık yedek parça ve tam servis bakımı dahil olacak şekilde anlaşma imzalamıştı.

İlk iki lokomotif 3 Eylül'de İzmit Derince limanından teslim alındı. Kalan 5 lokomotif ise kasım-aralık aylarında Türkiye'ye gelmiş olacak. Teslim alınacak EuroDual lokomotiflerle birlikte, Körfez Ulaştırma'nın lokomotif filosu 12 adede ulaşacak.

Lokomotiflerin testler sonrasında ticari kullanıma alınması planlanıyor.

Türkiye'nin ilk çift yakıtlı EuroDual hibrit lokomotifleri, son teknoloji ürünü olan sürüş kontrol sistemi sayesinde 500 kilonewtona varan çekiş gücü sağlayabiliyor.

Toplam 6 akslı CoCo çekiş sistemine sahip, 123 ton ağırlığında ve 23 metre uzunluktaki lokomotifler, 2 bin tona kadar trenleri çekebiliyor.

EuroDual lokomotifler, dizel modda 2 bin 800 kilovat ve elektrikli modda 7 bin kilovata varan gücü ile saatte maksimum 120 kilometre hıza ulaşabiliyor. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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Tüpraş'ın iştiraki Körfez Ulaştırma, Türkiye'nin ilk hibrit lokomotiflerini teslim aldı - Haberler Ekonomi
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