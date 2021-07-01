Tüpraş'ın desteklediği "Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" çalıştayı düzenlendi

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin "HeForShe Hareketi" ve Tüpraş'ın desteğiyle yürütülen Fenerbahçe Spor Kulübü iş birliği kapsamında "Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin "HeForShe Hareketi" ve Tüpraş'ın desteğiyle yürütülen Fenerbahçe Spor Kulübü iş birliği kapsamında "Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, çalıştayda katılımcılar, sporda kadınların liderliği, spor yönetiminde toplumsal cinsiyet eşitliği, sporda kadınlara yatırım ve spor medyasında toplumsal cinsiyet eşitliği konularını tartıştı.

Katılımcıların deneyimlerini de paylaştığı etkinlikte, sporda ve spor yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için iş birliği yapılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, etkinlik vesilesiyle, spor kulüplerinden sivili toplum kuruluşlarına kadar çok farklı paydaşların sporda kadın-erkek eşit temsiliyle bir araya gelmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Gerçekleşen çalıştayın sonuçlarının da spor ekosisteminde önemli bir farkındalık ve değişim yaratacağına inandığını ifade eden Yelmenoğlu, şunları kaydetti:

"Tüpraş olarak, spor camiasının birleştirici, dönüştürücü, etkileyici ve farkındalık yaratan gücünün farkındayız. Bu konuda rol modellerin oluşması, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminin bakış açısının olumlu şekillenmesinde en önemli anahtar. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Spor Kurumu Rehberi'nin bu konuda katılımı artıracağına ve iş birliğimizle yarattığımız toplumsal etkinin dalga dalga yayılacağına eminim."

Türkiye'de "HeForShe" Hareketi

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (BM Kadın Birimi - UN Women), 2018 yılından bu yana Tüpraş'ın desteğiyle HeForShe hareketi çerçevesinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için iş birliği yapıyor.

BM Kadın Birimi düzelenen çalıştay yardımıyla Türkiye'de cinsiyet eşitliğini sağlanması için ulusal bir ağ kurmayı ve ihtiyaçları belirlemeyi hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay