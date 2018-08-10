Tüpraş'ın 2. Çeyrek Satış Hasılatı Geçen Yıla Göre Yüzde 59 Arttı

TÜPRAŞ'ın yılın ikinci çeyreğindeki satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 20,1 milyar liraya yükselirken, ilk 6 aylık net karı da 1 milyar 422 milyon lira oldu.

TÜPRAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, nisan ayına 67 dolar seviyesinden başlayan varil başına ham petrol fiyatının, İran başta olmak üzere artan jeopolitik risklerle Libya, Kanada ve Venezuela'daki arz problemleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 16 artışla ilk 6 aylık dönemi 77,9 dolar olarak tamamladığı belirtilerek, yılın ilk yarısında varil başına ortalama ham petrol fiyatının ise 70,6 dolar olduğu kaydedildi.

Yılın ikinci çeyreğinde küresel ekonomik aktivite, hava trafiği talep büyümesi ve altyapı yatırımlarının etkisi ile desteklenen orta distilat marjlarının geçen yılın üzerinde, benzin ve fuel oil marjlarının ise geçen yılın altında performans gösterdiği bilgisine yer verilen açıklamada, hafif-ağır ham petrol fiyat farklarının rafineri bakımlarının etkisiyle bir miktar açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 2018'in ikinci çeyreğinde Akdeniz rafineri marjının varil başına 4,4 dolar, TÜPRAŞ net rafineri marjının ise artan üretim, kur-stok etkisi ve başarılı operasyonel faaliyetler ile son 10 yılın en iyi performansını göstererek, varil başına 12,3 dolar seviyesinde gerçekleştiği, 2018 yılı ilk yarı TÜPRAŞ net marjının da varil başına 8,9 dolar olduğu belirtildi.