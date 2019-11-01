Tüpraş, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde altıncı kez yerini aldı

01.11.2019 16:44

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin dahil edildiği BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yerini aldı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, şirketin 2017-2018 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladığı kaydedildi.

Şirketin 2008 yılında Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirdiği GRI (Global Reporting Initiative) standartlarına uyumlu sürdürülebilirlik raporlaması uygulamasıyla şeffaflık ve hesap verebilirlik alanında örnek bir çalışmaya imza attığı vurgulanan açıklamada, raporun Tüpraş'ın 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2018'de gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürdürülebilirlik boyutlarıyla ilgili eksiksiz bir portre sunarken, 2008 yılından bugüne hayata geçirilen çalışmaların sonuçlarını da yansıttığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, nüfus artışı, iklim değişikliği ve teknolojinin hızla gelişip yaygınlaşması gibi gelişmeler sonucunda iş ve bireysel hayatta yaşanan büyük değişime dikkati çekti.

Kaydedilen gelişmelerin ülkelere eşit getiriler sunduğunu iddia etmekten henüz uzak olduklarını kaydeden Yelmenoğlu, "Bu durum karşısında yenilikçi bir bakışla daha kapsayıcı, daha verimli ve su¨rdu¨ru¨lebilir bir kalkınma modeli ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Gelecek nesillerin yaşam standardını geliştirme hedefi ancak iş dünyası, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların böyle bir model etrafında bir araya gelmesiyle gerçekleştirilebilir." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin ana unsurlarından biri olarak belirledik"

Yelmenoğlu, Tüpraş'ın tüm bu gelişmeler karşısında vizyoner yaklaşımıyla tutumunu çok önceden geliştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin ana unsurlarından biri olarak belirledik. Yatırım kararlarımızdan çalışma yöntemlerimize, tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk raporlama çalışmamızın ardından sürdürülebilirlik yönetimi programımız kapsamında sosyal, çevresel ve ekonomik performansımızı artırarak 10 sene zarfında belirgin bir gelişim gösterdik."

Bir enerji şirketi olarak, sürdürülebilirlik hedeflerinin başında küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin öneminin bilinciyle, çevresel performanslarının artırılmasının yer aldığını ifade eden Yelmenoğlu, "Bu doğrultuda, 2008-2018 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz yatırım ve projelerle enerji tüketim yoğunluğunu 119,1'den 99,1'e indirdik. 2018 yılında geri kazanılan atık su miktarını 2008 yılına göre yüzde 73 artırdık." yorumunu yaptı.

İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını da destekleyen inovasyon alanında, 2008-2018 döneminin önemli bir miladı barındırdığına işaret eden Yelmenoğlu, Ar-Ge merkezleriyle birlikte katma değerli ve çevresel etkisi düşürülmüş ürün geliştirme, süreç inovasyonu ve dijitalleşme alanlarına odaklandıkları çalışmalara yaklaşık 290 milyon lira kaynak ayırdıkları bilgisini verdi.

Yelmenoğlu, Tüpraş'ın, başlatıldığı 2014 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil edildiğini vurgulayarak, "Bu yıl da sürdürülebilirlik performansımızla Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında en iyi performans gösteren şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmeye hak kazandık. Böylece, 2014'ten bu yana yayımlanan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde aralıksız her yıl yer alma başarısını gösterdik." dedi.

Kaynak: AA