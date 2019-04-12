Tüpraş'a Enerji Verimliliğinde 2 Ödül

Akaryakıt üretiminde enerjiyi en verimli şekilde kullanma hedefiyle hareket eden Tüpraş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı kapsamında düzenlenen "Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması"nda iki ödülün birden sahibi oldu.

10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. Enerji verimliliği alanında Türkiye'nin en büyük ve en önemli etkinliklerinden biri olan Enerji Verimliliği Forumu'nda, Sanayide Enerji Verimliliği Proje Ödülleri de sahiplerini buldu. Tüpraş enerji verimliliği stratejisi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla yarışmada 1'nciliğin yanı sıra Jüri Özel ödülünün de sahibi oldu.

Akaryakıt üretiminde enerjiyi en verimli şekilde kullanma hedefiyle hareket eden Tüpraş, rafinerilerinde enerji yoğunluklarını düşürüp maliyetleri azaltırken, çevresel etkilerin en aza indirilmesi hedefinin çalışma kültürüne yerleşmesiyle önemli iş sonuçları elde etti. Yapılan bu iyileştirmelerin sonucu olarak, faaliyetlerdeki enerji verimliliğini ölçen enerji yoğunluğu değeri 2008 yılında 119,1 iken sürekli olarak azaltılarak 2018 yılında 99,1 seviyesine indirildi.

Şirket, yarışma kapsamında birincilik ödülü aldığı İzmir Rafinerisi "U 7-000 Revamp ile Enerji Tasarrufu" projesiyle yılda 70,1 Milyon TL tutarında tasarruf sağlayarak, enerji tüketiminde yıllık 298.892 gcal, sera gazı emisyonunda ise yılda 96.841 Ton CO2 tasarruf elde etti. Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen İzmit Rafinerisi "Proses Üniteleri Enerji Yol Haritası" projesiyle yılda 24,5 Milyon TL tutarında tasarruf sağlayarak, enerji tüketimini yıllık192.520 gcal, sera gazı emisyonunu ise yıllık 44.429 ton azalttı. Ulaşılan bu enerji tasarrufu 56.484 evin ısınmak için harcadığı yıllık enerji tüketimine, karbon azaltımı ise 21.733 ağaç dikimine eşdeğer.

SENVER 3 kategorisindeki birincilik ödülünü İzmir Rafineri Müdürü Arda Yıldırım, Jüri Özel Ödülü ise İzmit Rafineri Müdürü Metin Tüfekçioğlu Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın'ın elinden aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA