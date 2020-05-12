Tüplü televizyonlar tarihe karışıyor
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Tüplü televizyonlar tarihe karışıyor

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte tarihe karışmaya yüz tutan tüplü televizyonlar, artık bozuldukları zaman tamir ettirilmek yerine çöpe atılıyor.

Tüplü televizyonlar tarihe karışıyor
12.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:49

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte tarihe karışmaya yüz tutan tüplü televizyonlar, artık bozuldukları zaman tamir ettirilmek yerine çöpe atılıyor.

Yakın zamanda her evde olmayıp, sadece maddi durumu iyi olan ailelerin kullanabildiği tüplü televizyonlar, teknolojinin daha da ilerlemesiyle birçok eşyalar gibi unutulmaya yüz tuttu. Yaklaşık 40 yıl önce sadece belirli saat aralığında ve siyah beyaz olarak yayın sunan tüplü televizyonlar, ilerleyen teknolojiyle yerini ince tasarıma liquid crystal diplay (LCD) televizyonlara bıraktı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir zamanların efsane cihazı olan televizyonlar, şimdilerde neredeyse arıza yaptıklarında bile tamire götürülmüyor. Çoğu parçası bulunmayan ve tamir maliyeti fiyatını aşan tüplü televizyonlar, arıza yaptıklarında çöpe atılıyor. Elektronik tamircileri, insanların artık bu televizyonları tamir ettirmek yerine çöpe attıklarını ve yeni teknoloji ürünleri satın almayı tercih ettiklerini belirtiyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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