Tüplerin Dolum ve Periyodik Muayeneleri

Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir tüp veya tüp demetlerinin güvenli şekilde kullanımına ve periyodik muayenelerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğle sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir tüp veya tüp demetlerinin güvenli bir şekilde doldurulması ve periyodik muayeneleriyle deney, bakım ve tamirlerinin usulüne uygun şekilde yapılabilmesi için gereken esaslar belirlendi.

Buna göre, üzerinde imalatçı bilgisi bulunmayan tüp veya tüp demetlerine dolum yapılamayacak. Dolumcu tarafından tüp veya tüp demetlerinin gözle muayenesi sırasında bir kusur tespit edilir veya bundan şüphe duyulursa dolum yapılmayacak ve mülkiyet sahibine bilgi verilecek.

Servis Sistemi oluşturulacak

1 Temmuz 2005'ten önce piyasaya arz edilen ve Pi işareti taşımayan tüp demetlerine 1 Ocak 2024'ten itibaren dolum yapılmayacak.

Tüp veya tüp demetlerinin dolu şekilde piyasaya sunulmasından sonra izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla dolumcu, bayi ve satıcı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Servis Sistemi oluşturulacak.

Tüp veya tüp demetleri hurdaya ayrılırsa dolumcu ve muayene kurumunca mülkiyet sahibine bilgi verilecek ve bu husus Servis Sistemi'ne girilecek.

Tüp ve tüp demetlerinin periyodik muayeneleri konusundaki sorumluluk mülkiyet sahibinde bulunacak.

Basınçlı gaz tüplerine renkli kodlama uygulaması gelecek. 1 Ocak 2024'ten itibaren renk kodlaması standardına uymayan tüp ve tüp demetlerine dolum yapılamayacak.

Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenlere idari yaptırım uygulanacak.

Tebliğin yayımlanmasıyla Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ de yürürlükten kaldırıldı.