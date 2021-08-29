Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu
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Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de bir işyerinde elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan vatandaş patlamaya neden oldu.

Balıkesir'de bir işyerinde elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan vatandaş patlamaya neden oldu. Patlamanın şiddeti ile adeta havaya uçan vatandaş, olayı hafif yaralı olarak atlattı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hurdacılık yapan bir vatandaş, mutfak tüpüne kaynak makinesi ile yaklaşınca patlama meydana geldi. Eski sanayi içerisinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan 70 yaşındaki Hasan B., ne olduğunu dahi anlayamadı. Tüpten çıkan alevler bir anda Hasan B.'yi geriye fırlattı. O anda dükkanın içinde olan 2 kişi ise olup biteni şaşkınlıkla izledi. Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan B., hafif yanıklarla atlattığı kazanın ardından hastaneden taburcu oldu. - BALIKESİR

Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu
Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu
Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu
Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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