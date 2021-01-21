Tüp patlamasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazesi Çorum'da defnedildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu yaşamını yitiren uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun cenazeleri Çorum'da toprağa verildi.

İlçede bir apartmanın 6. katındaki dairede tüp patlaması sonucu vefat eden Suruç Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli'nin cenazeleri, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından kara yoluyla dün gece Çorum'a getirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konulan ve sabah alınan cenazeler ilk olarak babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazeler Akşemseddin Cami'ne götürüldü.

Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'nin babası Aycan, annesi Songül ve eşi Merve Serpinli, cenaze töreninde gözyaşı döktü.

Patlamadan yaralı kurtulan Merve Serpinli, tekerlekli sandalyeyle katıldığı cenazede, eşi ve çocuğuyla Türk bayrağına sarılı tabutlarına dokunarak vedalaştı.

Uzman çavuş ve oğlunun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine, ailenin yakınları ile Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün meydana gelen olayda, Barış Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir apartmanın 6. katındaki dairede tüp patlaması meydana gelmiş, olayda evde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli hayatını kaybetmiş, eşi ve kızı yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan