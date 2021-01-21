Tüp patlamasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazesi Çorum'da defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tüp patlamasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazesi Çorum'da defnedildi

21.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:06
Tüp patlamasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazesi Çorum'da defnedildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu yaşamını yitiren uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun cenazeleri Çorum'da toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu yaşamını yitiren uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun cenazeleri Çorum'da toprağa verildi.

İlçede bir apartmanın 6. katındaki dairede tüp patlaması sonucu vefat eden Suruç Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli'nin cenazeleri, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından kara yoluyla dün gece Çorum'a getirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konulan ve sabah alınan cenazeler ilk olarak babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazeler Akşemseddin Cami'ne götürüldü.

Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'nin babası Aycan, annesi Songül ve eşi Merve Serpinli, cenaze töreninde gözyaşı döktü.

Patlamadan yaralı kurtulan Merve Serpinli, tekerlekli sandalyeyle katıldığı cenazede, eşi ve çocuğuyla Türk bayrağına sarılı tabutlarına dokunarak vedalaştı.

Uzman çavuş ve oğlunun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine, ailenin yakınları ile Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün meydana gelen olayda, Barış Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir apartmanın 6. katındaki dairede tüp patlaması meydana gelmiş, olayda evde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli hayatını kaybetmiş, eşi ve kızı yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hadise Can Yaman Sezen Aksu Gülben Ergen
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tüp patlamasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazesi Çorum'da defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:12:08. #1.14#
title