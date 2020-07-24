Tüp patlaması sonucu köy evi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesi Akkaya köyünde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
24.07.2020 22:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 22:21
Giresun'un Dereli ilçesi Akkaya köyünde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Giresun'un Dereli ilçesi Akkaya köyü Aytepe mevkiinde akşam saatlerinde Baki Yılmaz'a ait evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Meydana gelen patlama anında evde bulunan Baki Yılmaz ve eşi Yurdeşen Yılmaz'ın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşurken, Yılmaz çifti kaldırıldıkları devlet hastanesinde tedavi altına alındılar.(İHA)
Kaynak: İHA