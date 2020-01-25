Tüp patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu

25.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:50

Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir binada tüp patlaması sonucu çıkan yangın maddi hasara neden oldu



Edinilen bilgilere göre ilçe merkezinde bulunan kafede tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede kafeyi saran yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, binada büyük hasar meydana geldi.



Yangın Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. - AĞRI

Kaynak: İHA