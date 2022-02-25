Tüp mide ameliyatları ile kiloya bağlı hastalıklardan kurtuldular

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde geçen yıl ocak ayından bu yana "tüp mide ameliyatı" olan yaklaşık 300 kişi, hem aşırı kilolarından hem de obeziteye bağlı şeker, kolesterol, tansiyon gibi şikayetlerinden kurtuldu.

Van'ın yanı sıra çevre illerden ve komşu ülkelerden gelen hastalara hizmet veren YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde, gösterdikleri çaba ve uyguladıkları diyetlere rağmen kilo veremeyen yaklaşık 300 kişiye "tüp mide ameliyatı" yapıldı.

Kiloları nedeniyle hareket etmekte zorlanan, yaşam kaliteleri düşen obezite hastaları, gerçekleştirilen başarılı ameliyatlar sayesinde kısa sürede kilo vermeye başladı.

Bu sayede obeziteye bağlı şeker, kolesterol, tansiyon gibi şikayetlerinden de kurtulan hastaların yaşam kaliteleri de verdikleri kilolar sayesinde arttı.

"Oturup kalkmakta zorlanıyordum"

İpekyolu ilçesinde oturan, 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Eda Karatekin, AA muhabirine, tüp mide ameliyatı ve uyguladığı diyetle 44 kilo vermeyi başardığını anlattı.

Kiloları nedeniyle nefes alma, hareket etme konusunda güçlük çektiğini aktaran Karatekin, şöyle konuştu:

"Aşırı kilolarımdan şikayetçiydim. Sağlık sorunlarım başlamıştı. Van'da böyle bir sağlık hizmetinin verildiğini duydum. Geçen yıl ameliyat oldum. Yüz kiloyla ameliyata girdim ve şu ana kadar 44 kilo verdim. Hayatımda çok şey değişti. Hareket etmekte, oturup kalkmakta zorlanıyordum. Bu sorunlarım bitti, çok iyiyim. Çocuklarımla daha rahat ilgilenebiliyorum ve mutluyum."

"Obezite insan sağlığını tehdit ediyor"

Hastane başhekimi Ümit Haluk İliklerden ise obezitenin, vücutta anormal yağ birikmesiyle seyreden ve tıbbi olarak kanıtlanmış bir hastalık olduğunu söyledi.

Merkezlerinde yapılan tüp mide ameliyatı ve uygulanan diyetle birçok hastanın fazla kilolarından kurtulduğunu belirten İliklerden, şunları kaydetti:

"Hareketsizlik, şehirleşme ve fast food yiyecek tüketiminin artmasıyla görülen obezite. insan sağlığını tehdit ediyor. Obezite hastalarını öncelikle cerrahi dışı yöntemlerle değerlendiriyoruz. Hastaların sağlıklı bir şekilde kilo vermelerini amaçlıyoruz. Meditasyonla iyileşmeyenler, tüm tedavi yöntemlerine rağmen kilo veremeyenler, şeker ve tansiyon hastaları, kas iskelet rahatsızlıkları bulunanlar, fazla kilodan dolayı nefes darlığı yaşayanlar, kalp yetmezliği bulunan hastalar alanında uzman ve tecrübeli doktorların uyguladığı cerrahi yöntem ve uygulanan diyetle fazla kilolarından kurtuluyor. Ameliyatlar psikiyatrist, endokrinolog ve diğer uzmanların gözetiminde ve onayıyla yapılıyor. Hem yurt içinden hem de Irak ve İran'dan çok sayıda hastaya sağlık hizmeti veriyoruz."

"Fazla kalorili gıdalardan olabildiğince uzak durun"

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Doç. Dr. Remzi Kızıltan ise hastanelerinde yaklaşık 6 yıldır tüp mide ameliyatı yaptıklarını aktardı.

Düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obezitenin dünyada ve Türkiye'de son yıllarda arttığını vurgulayan Kızıltan, "Obezite çağımızın bir hastalığı ve giderek artıyor. Her zaman kilo almanın çok kolay, kilo vermenin çok zor olduğunu söylüyorum. Yediğimiz gıdaların hepsi yüksek kalorili. Hareketlerimiz kısıtlı. Aldığımız fazla kalori yağ olarak depolanıyor. Merkezimize Irak, İran ve Azerbaycan'dan ve birçok ilden hastalar başvuruyor. Vatandaşlara yüksek kalorili gıdalardan olabildiğince uzak durmalarını ve hareketli bir yaşam sürdürmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.