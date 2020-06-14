Tüp dağıtım aracında 3 kilo esrar ele geçirildi
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Tüp dağıtım aracında 3 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da şüphe üzerine durdurulan tüp dağıtım aracında 3 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

14.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:01

Adana'da şüphe üzerine durdurulan tüp dağıtım aracında 3 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde mutfak tüpü dağıtımında kullanılan kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Araçtaki 3 poşette 2 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, sürücü İ.Ü. (39) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

Tüp dağıtım aracında 3 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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