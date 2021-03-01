Tüp bomba gibi patladı; bir yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tüp bomba gibi patladı; bir yaralı

01.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:27
Tüp bomba gibi patladı; bir yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bir evin banyosundaki tüp patladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bir evin banyosundaki tüp patladı. Evin duvarı yıkılırken bir kişi yaralandı.

Alibey (Cundaa Adası 15 Eylül Caddesi Yeni Evler Sitesinde bir evin banyosunda bulunan tüpte kaçak meydana geldi. Kaçak sonrası banyo bir anda alevler içinde kalarak patlama meydana geldi. Patlamada evin banyo duvarı yıkılırken, P.E. (65) yaralandı. Olayın ihbar edilmesinden sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bölgeye gelerek kurtarma çalışması yaptı. Yaralı P.B. 112 ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. - BALIKESİR

Tüp bomba gibi patladı; bir yaralı
Tüp bomba gibi patladı; bir yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Pervin Buldan Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Ozan Çolakoğlu Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Ünal Karaman Osman Özköylü
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tüp bomba gibi patladı; bir yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 14:26:36. #1.15#
title