Tüp bebek tedavisini karşılama kararı alan Rusya düşük doğum oranını artırmayı hedefliyor

31.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:22

İstatistiklere göre nüfusu giderek yaşlanan Rusya, tüp bebek tedavisi (IVF) masraflarını karşılama kararı aldı. Hükümet, bu sayede düşük seyreden doğum oranlarını artırmayı hedefliyor.



Rusya'da çocuk sahibi olamayan çiftlerin sıkça başvurduğu bir yöntem olan tüp bebek tedavisi, eğer özel bir klinikte tedavi oluyorsanız yaklaşık 100 bin ruble, yani bin 600 dolardan başlıyor. Bu da 11 bin 280 ruble olan asgari ücretin oldukça üzerinde bir meblağ. Euronews.com'da Görüntüle