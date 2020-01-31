Tüp bebek tedavisini karşılama kararı alan Rusya düşük doğum oranını artırmayı hedefliyor
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Tüp bebek tedavisini karşılama kararı alan Rusya düşük doğum oranını artırmayı hedefliyor

Düşük doğum oranını artırmaya çalışan Rusya hükümeti tüp bebek tedavisini karşılama kararı aldı.

31.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:22
Tüp bebek tedavisini karşılama kararı alan Rusya düşük doğum oranını artırmayı hedefliyor

İstatistiklere göre nüfusu giderek yaşlanan , tüp bebek tedavisi (IVF) masraflarını karşılama kararı aldı. , bu sayede düşük seyreden doğum oranlarını artırmayı hedefliyor.


Rusya'da çocuk sahibi olamayan çiftlerin sıkça başvurduğu bir yöntem olan tüp bebek tedavisi, eğer özel bir klinikte tedavi oluyorsanız yaklaşık 100 bin ruble, yani bin 600 dolardan başlıyor. Bu da 11 bin 280 ruble olan asgari ücretin oldukça üzerinde bir meblağ. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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