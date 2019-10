17.10.2019 23:44

Tüp bebek tedavisinde yapay zeka uygulaması

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan:

"Biz yapay zekayı bir dengeleme metodu olarak kullanıyoruz"

ANTALYA - Tüp bebek tedavisine yapay zekanın kullanıldığına dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan, yapay zekanın uluslararası geliştirilmesine dengeleme metoduyla katkıda bulunduklarını kaydetti. Gürgan, "Sperme, yumurta ve hormonlarla ilgili bütün verileri yüklediğinizde oradan elde edilecek sonuçlar, 'Spermi şöyle yapsanız iyi olur. Yumurtalara şu ilacı verseniz daha iyi olur. Rahim içindeki bağışıklık sistemine bunu yapın. Şöyle bir destek tedavileri uygulayın' bilgileri verir. Yapay zeka denilen sistem bu" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, tüp bebek tedavisine kullanılan yapay zeka hakkında açıklamalarda bulundu. Gürgan, dünya tıbbında yapay zekanın kullanılmasıyla ilgili verilerin olduğunu kaydetti. Her insanın farklı olduğuna dikkat çeken Gürgan, herkese aynı tedavi uygulanırsa, sonuç alınamayacağının altını çizdi.

"Tıp böyle gelişiyor"

Gürgan, "Kişilere veya çiftlere ait bütün veriler bir bilgisayar sistemine yüklensin. Bir yazılım içerisine yükleyelim. Sisteme kuralım. Sistem, verilerinizi güncel bilgilerle teknolojinin yapabilecekleriyle karıştırsın ve sizin ihtiyaçlarınızın ne olduğunu size ve doktorunuza söylesin. Tıp böyle gelişiyor. Tüp bebekte bu yazılım sistemi hastalıktan veya insanlardan alınan her türlü bilgiyi adım adım koyarsak, ne tür tedavileri yapacağımız kesin belli olur. Başarı şansları olur. Bu artık bir ütopya gibi ortaya çıktı. Ülkemizde genetik çalışmalarda kullanılıyor" dedi.

"Yapay zekaya dengeleme metoduyla katkıda bulunduk"

Tüp bebek tedavisinde yapay zeka yazılımı geliştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Timur Gürgan şu ifadeleri kullandı:

"Biz de bu yazılımı geliştirdik. Biz bunu bir dengeleme metodu olarak kullanıyoruz. Bir çiftin ya da hastalığın tedavi edilebilmesi için yaklaşık olarak 6 kompartman var. Bununla ilgili kişiye özel bütün bilgileri toplayacaksınız. Beyin, vücut, ruh dengesi gibi. Yapay zekada insana ait beynin, ruhun, duygularının düşüncelerinin olması çok önemli. Bu yapılan bir hatadır. Bilgisayar her şeyi göremez. Dataları size verir, dataları değerlendirerek doktor olarak sizin insanlarla konuşmanız, hissetmeniz lazım. Aksi takdirde hiçbir yapay zekadan iyi bir sonuç alamazsınız. Sperme, yumurta ve hormonlarla ilgili bütün verileri yüklediğinizde oradan elde edilecek sonuçlar, 'Spermi şöyle yapsanız iyi olur. Yumurtalara şu ilacı verseniz daha iyi olur. Rahim içindeki bağışıklık sistemine bunu yapın. Şöyle bir destek tedavileri uygulayın' yapay zeka denilen sistem bu. Biz de bunun uluslararası geliştirmesine, dengeleme metoduyla katkıda bulunduk."

İnsan zekasına güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Gürgan, her şeyin bilgisayara bırakılmasının doğru olmadığını söyledi.

"Her hastalık kişiye özeldir"

Gürgan sözlerini şöyle noktaladı: "İnsanın ruhuna güveneceksiniz. Doktorun bilgisi, takımın ilgisi ve bilgisi işin içinde olacak. Dataları yüklediğiniz bilgisayar size daha iyi teşhis imkanı verecek. Sonuçta evren bir insana ihtiyaç duyacak. Beyinden bir üstün zekayı kimse yapamayacak. Her zaman insan beynine ihtiyaç olacak ama beyni daha iyi götürmek için değişik verilerle çalıştırabilirsiniz. En büyük yanlışlık insana ait bütün verileri toplamadan, teşhislere bakarak karar vermek. Her hastalık her kişide o kişiye özeldir."

Kaynak: İHA