Tüp bebek tedavisinde Türk modeli ve uzmanlığı kongreyle dünyaya tanıtılacak
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Tüp bebek tedavisinde Türk modeli ve uzmanlığı kongreyle dünyaya tanıtılacak

Tüp bebek tedavisinde Türk modeli ve uzmanlığı kongreyle dünyaya tanıtılacak
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanı Bahar Uslu, Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği öncülüğünde 8-9 Mayıs'ta çevrim içi gerçekleştirilecek Uluslararası Geleceğin Tıbbi Öncüleri Kongresi'nde tüp bebek tedavisinde Türk modeli ve uzmanlığının dünyaya tanıtılacağını belirtti.

Tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanı Bahar Uslu, Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği öncülüğünde 8-9 Mayıs'ta çevrim içi gerçekleştirilecek Uluslararası Geleceğin Tıbbi Öncüleri Kongresi'nde tüp bebek tedavisinde Türk modeli ve uzmanlığının dünyaya tanıtılacağını belirtti.

Tüp bebek konusunda yaptığı çalışmayla "Uslu Yöntemi" olarak literatüre giren, Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği Kurucu Başkanı ve Quinnipiac Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bahar Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrede, birçok ülkeden önde gelen bilim adamlarının, araştırmacıların tıp alanındaki en son gelişmeleri, yöntemleri paylaşacağını söyledi.

Kongre başkanlığını Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen ile yürütecekleri "Geleceğin Tıbbı" temasıyla düzenlenecek etkinlikle, tüp bebek tedavisinde Türk modelinin ve uzmanlığının özelliklerinin dünyaya sunulacağını aktaran Uslu, etkinlikte hem tıp hem etik hem de hukukun ilk defa dünya kongresinde aynı zeminde buluşacağını belirtti.

Kongrede 20 yıl sonraki tıbbın konuşulacağını dile getiren Uslu, "İnsan, 20 yıl sonra neler yaşayacak, biz artık yapay organlarımızı, yedek organ bankalarımızı oluşturacağız. Hem genetik bilimin hem de üreme tıbbının ilerlemesiyle ilerde sağlıklı bir embriyo oluşturmak için ya da sağlıklı bir organ oluşturmak için bankalar kuracağız." diye konuştu.

Uslu, etkinliğin tüp bebek tedavisinde Türk modeli ve uzmanlığının dünyaya tanıtılması açısından da önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyada, tıbbi histoloji ve embriyoloji uzman hekimliği sadece Türkiye'de bulunuyor. Dünyada olmayan bir branşa sahibiz, biz 20 yıl sonrasının uzmanlık dalını halihazırda Türkiye bünyesinde çoktan hazırlamış durumdayız. Bu uzmanlık dalı Türkiye'de var. Şu anda Asya'da da buna benzer bir ana bilim dalı oluşturuluyor. Dolayısıyla ben bu fırsatı kaçırmak istemiyorum, Türkiye'de olan bu uzmanlık ana bilim dalının örnek alınması için Amerika'da girişimlerde bulundum. Sağlık Bakanlığı yetkililerimizi kutluyorum, kongrede onlar da bu sürece nasıl gelindiğini, bu ana bilim dalını, üyelerini hukuken özlük haklarıyla eğitimleriyle nasıl donanım aldıklarını anlatacaklar dünyaya. İlk defa bir dünya kongresinde bu konu yalnızca tıbbi yönüyle değil, hem hukuksal hem de etik yönleriyle tartışılıp sonuç bildirgesi Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye tarafından sunulsun istedim."

Uslu, sonuç bildirgesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün desteğiyle yayınlanmasıyla Türkiye'nin önderliğinde diğer ülkelerin tüp bebek tedavisi ve uzmanlığı konusunda kendi çalışmalarını oluşturabilmesine katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Kongre, "futuremedicalpioneers.org/registration.html" adresinden kayıt yapılarak izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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