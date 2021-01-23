Tüp bebek tedavisi yaptıracak çiftlere Kovid-19 aşısı önerisi

Çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başvuran çiftlerde salgın nedeniyle bazı endişelerin olduğunu söyleyen Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, "Hastalar aşı olabilir, 2 doz aldıktan sonra tedaviye başlayabiliriz.

Çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başvuran çiftlerde salgın nedeniyle bazı endişelerin olduğunu söyleyen Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, "Hastalar aşı olabilir, 2 doz aldıktan sonra tedaviye başlayabiliriz. Fakat, aşının Faz-3 çalışmalarında gebe kadınlar dahil edilmediği ve dolayısıyla yeterli veri bulunmadığı için hamileliğin ilk 3 ayında aşı olmalarını önermiyoruz" dedi.

Kovid-19 aşısı dünyayı etkisi altına alan, hayatı durma noktasına getiren pandemiden çıkışta insanlığın umudu oldu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, pandeminin kısırlık üzerine etkilerini değerlendirerek, tüp bebek tedavisi görmek isteyen çiftlerin aşı konusundaki kararsızlıklarına ilişkin bilgi verdi.

PANDEMİNİN BAŞINDA TÜP BEBEK TEDAVİSİNE ARA VERİLDİ

Amerika'da son yapılan çalışmalardan örnekler veren Doç. Dr. Yetkin Yıldırım, "Pandeminin başında tüp bebek tedavilerine ara verdik. Fakat, ulusal ve uluslararası üreme derneklerinin önerileri doğrultusunda çocuk sahibi olmak isteyen aileleri bilgilendirerek tedavilere kısa bir süre sonra tekrar başladık" diye konuştu.

ERKEK ÜREME HÜCRELERİNDE HERHANGİ BİR ETKİSİ YOK

Yapılan bilimsel çalışmaların kısa süreli olduğu için kesin konuşmamak gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yetkin Yıldırım, "Koronavirüsün hücre içine girmesine yardımcı olan ACE-2 reseptörlerinin erkek üreme hücrelerinde olup olmadığına dair yapılan araştırmalarda çok az sayıda bulunduğu görüldü. Yani bulunan oran da çok az 6 bin hücrenin 4 tanesinde bulunmuş. Ayrıca yapılan 7 tane çalışmanın sadece birinde yoğun bakımda tedavi gören hastalarda semende (menide) tespit edilmiş, fakat bu kişilerin uzun süre yoğun bakımda tedavi gören hastalar olduğu için, meni elde ederken bulaşmış virüs olabileceği üzerinde duruluyor. Yine başka bir çalışmada, Kovid-19 geçiren hastaların testislerinde ağrı ve şişlik olmuş fakat kalıcı hasar yaptığına dair net bir bilgi yok. O yüzden erkek üreme hücrelerine herhangi bir etkisi olmadığını düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

KADIN ÜREME HÜCRELERİ VE KOVİD-19

Koronavirüsün şu ana kadar kısırlık yaptığına dair kesin bir bilgi olmadığını aktaran Doç. Dr. Yetkin Yıldırım, "Kadınlarda ise yumurtalık, vajina gibi dokulara bakıldığı zaman Kovid-19'un ACE-2 reseptörleri bulunmadığı için üreme hücrelerinde bir etkisinin olmadığı düşünülüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda virüsün kısırlık yaptığına dair kesin bir bilgi yok. Kovid-19 geçiren biri hemen çocuk sahibi olmak istiyorsa herhangi bir süre korunmasını önermiyoruz. Kişi beklemeden gebe kalabilir" dedi.

ERKEN DOĞUM, GELİŞME GERİLİĞİ VE DÜŞÜK RİSKİ

Pandemi ilk başladığında kişilerde panik oluştuğunu anlatan Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, "Hastalar 'Çocuğuma geçer mi?' diye endişe etti. Kovid-19'un uzun dönemde nasıl etki ettiğine dair bir bilgi yok. Son yapılan çalışmalarda, gebe kişilerde plasentaya yerleştiği erken doğuma, düşüklere, gelişme geriliklerine neden olduğu bildirildi. Biz de kişileri gebe kalmaları halinde olabilecekler konusunda uyarıyoruz" diye konuştu.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE HASTALARA KOVİD-19 TESTİ YAPILIYOR

Tüp bebek tedavisine uygun olan hastaların tüm tahlillerinin yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Yıldırım, "Özellikle yumurta toplama aşamasına geldiğimiz zaman, virüsün etkileri net bir şekilde bilinmediği için Kovid-19 testi yaptırıyoruz. Testleri pozitif olanların yumurtalarını toplamıyoruz. Hastayı öncesinde bilgilendiriyoruz. Testi negatif olan hastaların yumurtalarını toplayıp, transferi gerçekleştiriyoruz. Örneğin, geçen ay testi pozitif çıktığı için 2 hastamın tedavisini iptal ettim" ifadelerini kullandı.

GEBE KALMAK İSTEYEN HASTALAR AŞI OLABİLİR

Çocuk sahibi olmak isteyenlerin aşı olabileceğini belirten Doç. Dr. Yetkin Yıldırım, "Hastalara korunmalarını ve aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Tüp bebek tedavisi için gelen hasta aşı olmak istiyorsa olabilir, 2 doz alımını tamamlayınca tedaviye alırız. Aşı olmayı düşünmeden tedavi olmak isteyenlere de bilgilendirme yapıyoruz. Aşıların Faz-3 çalışmalarında gebe kişiler yer almadığı için, sonuçlarını bilmiyoruz. O yüzden hamileliğin ilk 3 ayında aşı olmalarını önermiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı