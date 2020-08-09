Tüp bebek tedavisi ile ilgili merak edilen tüm soruları Op. Dr. Şevket Alptürk cevapladı
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Tüp bebek tedavisi ile ilgili merak edilen tüm soruları Op. Dr. Şevket Alptürk cevapladı

Tüp bebek tedavisiyle bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin merak ettiği tüm soruları Op. Dr. Şevket Alptürk Hocamıza ilettik ve tüm detayları sizler için derledik.

Tüp bebek tedavisi ile ilgili merak edilen tüm soruları Op. Dr. Şevket Alptürk cevapladı
09.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:57

Tüp bebek milyonlarca ailenin son umudu. Bebek sahibi olabilmek için yıllarca çaba harcayan anne ve baba adayları ne yapmalı?

Tüp bebek tedavisine ne zaman karar verilir?

1 sene boyunca korunmasız, düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamayan kadınlar; infertil olarak kabul edilir ve tüp bebek tedavisine başlayabilir. Ancak 37 yaşından büyük kadınların 1 yılı beklemesi çok doğru olmayabilir. Bu açıdan ileri yaş infertil kadınların, düzenli cinsel ilişkiyi 6 ay sürdürüp gebe kalamadıkları taktirde mutlaka bir infertilite uzmanına başvurmaları gerekmektedir.

Kadınların üremesini etkileyen faktörler nelerdir?

En önemli faktör yaştır. Kadının yaşı arttıkça doğurganlık özelliği azalır. 44 yaşından sonra gebelik şansı oldukça azdır. Daha önce geçirilen ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla yumurtalık ve tüpleri etkileyen enfeksiyonlar da gebelik şansını olumsuz etkiler.

Tüp bebek tedavisi öncesi kilo vermek gerekli mi?

Kilolu bayanlarda tüp bebek tedavisi öncesi kilo verilmesinin tedavi sonuçlarına olumlu etkisinin olabileceği yönünde net bilgi bulunmamaktadır. Fakat kilonun ideal düzeylere getirilmesi; tedavi süresinin kısalmasına, ihtiyaç duyulan ilaç miktarının azalmasına ve tüp bebek ile gebe kalınırsa düşük yapma riskinde azalmaya neden olmaktadır. O nedenle ideal kilolara gelmenin tedavinin sonuç dışındaki özelliklerine ve gebelik oluştuğunda da düşük ya da gebelik şekeri gibi problemlere karşı faydası bulunmaktadır.

Miyomlar kısırlık nedeni midir?

Miyomlar rahim iç tabakasına, yani embriyonun gelişeceği yere baskı yapıyorsa gebelik şansını etkiler. Rahim duvarından dışarı doğru büyümüş miyomlar ise çok büyük değillerse gebelik şansını etkilemezler.

Çiftlerde tıbbi bir sorun olmadığı halde gebelik elde edilemiyorsa nasıl bir yol izlemek gerekir?

Herhangi bir sorun tespit edilmediğinde, çiftler 'nedeni tam açıklanamayan infertil' olarak değerlendirilir. Bu çiftlere yaşları uygun olduğu takdirde aşılama tedavisi yapılır. Eğer aşılama tedavilerinden yarar görülmez ise diğer yardımcı üreme tekniklerinden (mikroenjeksiyon ve benzeri) yararlanılır.

Kaynak: Snob Magazin

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