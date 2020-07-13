Tüp bebek tedavilerinde hataları önleyecek çipli güvenlik sistemi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Recai Pabuçcu, çiftlerin tedavilerine başladıkları ve güven içerisinde sürdürebildikleri bu yöntemin önemini, nasıl uygulandığını ve avantajlarını anlattı.

Tüp bebek yöntemi dünyada ve Türkiye'de uzun süredir kullanılan yaygın bir teknoloji ve bu sayede dünyada bugüne kadar 8 milyondan fazla çocuk meydana geldi. Bu kadar sık kullanılan ve her geçen gün artan sayıda uygulamanın yapıldığı tüp bebek yönteminde birtakım güvenlik önlemlerinin alınması neredeyse kaçınılmaz hale geldi. Özellikle de sperm-yumurta-embriyo karışmasının önüne geçilmesi için birtakım özel sistemlerin kullanımı büyük önem taşıyor. Bunlar arasında çipli güvenlik sistemleri ile sperm-yumurta-embriyo karışma riski neredeyse sıfıra iniyor.

"Bilgisayar tabanlı güvenlik sistemleri, tüp bebek tedavisi gören hastalara ait sperm ve yumurta örneklerinin, kablosuz çiplerle hatasız olarak eşleştirilmesi ve tüm tedavi aşamalarında (Sperm testi, Yumurta toplama, yumurtaların takip edilmesi, Embriyo Transfer işlemi, Embriyo ve Sperm dondurma işlemleri) kablosuz olarak verilerin doğrulamasını ve eşleşmesini kontrol altında tutan elektronik bir güvenlik sistemidir" diyen Prof. Dr. Recai Pabuçcu "Bu nitelikli güvenlik sistemleri ile hastanın tüm bilgileri bu çiplere entegre ediliyor. O örnek o eşe ait mi diye sürekli kontrol edilebiliyor ve bunların hepsi kayıt altında tutuluyor. Anneden alınan örnekle babadan alınan örnek eşleşmediğinde ise sistem alarm veriyor." diye ekliyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Recai Pabuçcu, özel güvenlik yönteminin işleyişini "Sistem, kablosuz olarak, elektronik radyo dalgaları olan RFID sistemi ile çalışıyor. Tedavi başlangıcında anne-baba adayına verilen özel kart ile tedavi süresince kullanılacak olan kablosuz kullan-at etiketler eşleştiriliyor. Hem laboratuar hem de ameliyathane içerisinde, tüm işlemler kablosuz olarak doğrulama işleminden geçiyor. Aynı zamanda kullanılan tüm kullan-at materyallerinin hepsinin üzerinde hasta-eş adı ve hasta numarası etiketleri bulunuyor." şeklinde açıkladı.

Hem anne-baba adayları hem de tüp bebek merkezleri için faydalı

Sürecin Personel insiyatifinde değil, sistem kontrolünde bir iş akışı sağladığını belirten Prof. Recai Pabuçcu "Laboratuvarlarda oluşabilecek karışıklıklar için eksiksiz bir güvenlik sistemi olan bu teknik, hem hasta hem de tüp bebek merkezi için faydası olduğunu söylüyor ve ekliyor.

"Laboratuvardaki işlemler, sadece yetkilendirilmiş personel tarafından yapılıyor ve işlem sırasında hasta ameliyathanedeki LCD ekranından kendi işlemleri hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Hasta LCD paneldeki bilgileri görerek güvenliğinden emin oluyor. Laboratuvar personeli dokunmatik panelleri kullanarak hasta ile ilgili verileri sisteme girebilmekte, tüm yapılan işlemler, personel, tarih-saat, işlem türü vb. tüm hareket bilgileri ana sistem üzerinde kayıt altında tutuluyor" dedi. Dr. Recai Pabuçcu, "Herhangi bir uyuşmazlıkta sistem kendini bloke ediyor ve işlemin devam etmesine izin vermiyor. Belirtilen alarm yöntemleri ile (sms, e-posta vb) yetkili kişilere de anlık olarak uyarı gönderiliyor." diyerek yöntemin güvenilirliğinin altını çiziyor.

Kaynak: Bültenler