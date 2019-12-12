Tüp bağlanmasının menopozla ilişkisi var mı?

12.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:47

Kadınlarda tüplerin bağlanması(tüp ligasyonu) en çok kullanılan doğum kontrollerinden biridir. Ancak bu yöntemle ilgili menopoza, kısırlığa sebep oluyor gibi kulaktan dolma haberler yöntemi kullananları ve kullanmak isteyenleri endişelendiriyor.

Tüp ligasyonu, kadın üreme organlarının spermle birleşmesini engellemek için uygulanan cerrahi bir işlemdir. İlk larak 1923 yılında uygulanmıştır. Halk arasında kordonların bağlanması olarakta bilinir. Kesin olarak çocuk istemeyen çiftlere uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemin açık (minilaparatomo) ve kapalı (laparoskopik) yapılabildiğini söyleyen Op. Dr. Kadriye Şener, sözlerine şöyle devam etti: "Tüp bağlanmasının etkinliği %100'e yakındır. Tüp bağlanması sezaryenle yapılan ameliyat sırasında, normal doğum sonrası karın kesisindeki yapılara veya adet sonrası herhangi bir dönemde uygulanabilir. Komplikasyon sadece cerrahi risk ile sınırlıdır. Çocuk isteği olmayan aile planlamasını tamamlamış çiftlere uygulanmaktadır. Eğer çiftler sonradan bu kararlarından vazgeçerlerse, geri dönüşümü mini laparatomi ile yapılabilmektedir. Bu şekilde tekrar tüplerin açılması ve gebelik elde edilebilme oranı %60'dır. Tüp bebek tedavisi ile de tekrar çocuk sahibi olmaları mümkündür."

UYGUN BİR TEKNİKLE YAPILAN TÜP BAĞLANMASININ BİR YAN ETKİSİ YOK

Halk arasında tüplerin bağlanması adet düzensizliğine yol açtığı, cinsel isteği azalttığı, erken menopoza yol açtığı gibi kulaktan dolma bilgiler dolaştığını belirten Op. Dr. Kadriye Şener:"Bazı kadınlar, doğurganlıklarını yitirmiş olmalarının kadınlıklarını da yitirmiş olmaları anlamına geleceğini düşünebiliyorlar. Psikolojik olan bu yan etki, aslında pek de doğru sayılmaz çünkü tüplerin bağlanmasının ardından ne kadınlık hormonlarında bir değişim meydana gelir, ne de adet dönemi son bulur. Kadınların tek yapması gereken hayatları boyunca yaşadıkları günlük yaşama geri dönmek ve operasyona pek de kafa yormamak. Zira operasyon sonucunda çocuk sahibi olmamak haricinde hiç bir fiziksel değişim gerçekleşmiyor. Uygun teknik ve titizlikle yapıldıktan sonra tüp bağlanması, yumurtalıkların kan dolaşımını olumsuz etkilemediği için herhangi bir yan etki olmaz." dedi.

İŞLEMİ KİMLER YAPTIRABİLİR ?

Şener, tüp bağlanması işlemini kimlerin yaptırabileceği ile alakalı şunları söyledi: "Tüp bağlanma işlemi için belirli bir yaş sınırı olmamakla beraber geri dönüşü çok kolay olmadığı için genç çiftlerindiğer doğum kontrol yöntemlerini kullanması tavsiye edilir. İşlem, ortalama 35 yaş üstü ve bir daha çocuk sahip olmak istemeyen çiftler için önerilen bir yöntemdir. Bunun yanında çeşitli sağlık sorunları olan ve gebe kalması sakıncalı olan kadınlarda da tüplerin bağlanması önerilmektedir."

Kaynak: Bültenler