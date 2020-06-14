Tüp aracından uyuşturucu çıktı
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Tüp aracından uyuşturucu çıktı

Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu tüp arabasında 2 kilo 950 gram esrar ele geçirilirken, zanlı gözaltına alındı.

Tüp aracından uyuşturucu çıktı
14.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:03

Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu tüp arabasında 2 kilo 950 gram esrar ele geçirilirken, zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tüp yüklü bir kamyonette uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek tüp aracını Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde durdurup arama başlattı. Hassas burunlu narkotik köpeği aracın ön tarafına tepki verdi. Polis köpeğin tepki verdiği yeri kontrol ettiğinde poşet içinde 2 kilo 950 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili aracın sürücüsü İbrahim Ü. (39) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada uyuşturucu satmaktan yakalanan Mehmet Y. isimli zanlı da tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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