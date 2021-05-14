Tüp arabası devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
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Tüp arabası devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Tüp arabası devrildi, facianın eşiğinden dönüldü Freni tutmayan tüp arabası bahçe duvarına çarparak devrildi Başakşehir'de, rampada freni boşalan içi dolu tüp arabası aşağıdaki evlere çarpmamak için bahçe duvarına çarparak devrildi.

Tüp arabası devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Freni tutmayan tüp arabası bahçe duvarına çarparak devrildi

İSTANBUL - Başakşehir'de, rampada freni boşalan içi dolu tüp arabası aşağıdaki evlere çarpmamak için bahçe duvarına çarparak devrildi. Devrilen araçta kimse yaralanmazken, tüplerin patlamaması faciayı önledi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Başakşehir Altınşehir Mahallesi'ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Karasıcak 34 VN 6121 ticari kamyonet ile evlere sipariş götürmeye başladı. Karasıcak yönetimindeki kamyonet rampadan aşağıya indiği sırada, freni boşaldı. Sürücü kamyonetin aşağıdaki evlere vurmamak için bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilerek dururken, bahçe duvarının bir kısmı devrildi. Sürücü Karasıcak ise, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak kurtarıldı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıya ayakta müdahale ederken, itfaiye ve polis ekipleri şeritle çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra itfaiye ekipleri, aracı kaymaması halatla duvara bağladı.

Firma çalışanları ve itfaiye dolu tüpleri başka araca taşıyarak aracı boşalttı. Boşaltılan araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan içi dolu tüplerin kaza anında patlamaması faciayı önledi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı anlatan sürücü Onur Karasıcak, "Biranda fren patladı, neyse ki çeke çeke duvara vurduk. Alt sokağa inecektim, bir tane sipariş vardı. Tam dönüşte fren boşa çıktı. Neyse duvara vurdum. İyiyim çok şükür, kolumda hafif çizikler var. Tüpler doluydu" diye konuştu.

Tüp arabası devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
Tüp arabası devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
Tüp arabası devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
Tüp arabası devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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