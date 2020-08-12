Tunuslu yetkiliden "Kovid-19 salgınında durum kritik" açıklaması Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sonrası durumun "kritik" olduğu belirtildi.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sonrası durumun "kritik" olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye, düzenlediği basın toplantısında vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti.

İki haftadır orta kesimdeki Kayravan, doğudaki Suse, güneydoğudaki Medenin ve Kabes illerinde tespit edilen vakalara işaret eden Bin Aliyye, "Vaka sayısındaki artış sonrası durum kritik." dedi.

Bin Aliyye, salgın kontrol altına alınana kadar saha araştırmalarının yoğunlaştırılmasının yanı sıra tüm vakaların tespit edilmesi ve salgının sona ermesi için teyakkuz halinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Bakanlığın ülke dışından gelenler dahil tüm vakalardan haberdar olduğunu vurgulayan Bin Aliyye, yapılan sınıflandırmalara göre karantina merkezinde ya da evlerde izole edilen hastalarla ilgilenildiğini aktardı.

Bin Aliyye, salgın tehlikesinin önlenmesi için maske kullanılması, sosyal mesafenin korunması gibi tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 52'ye, vaka sayısının 1738'e yükseldiğini, 1272 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA