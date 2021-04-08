Tunuslu uzmanlara göre, BAE'nin ülkelerinin iç işlerine müdahaleleri demokrasinin gelişmesiyle etkisini kaybediyor
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Tunuslu uzmanlara göre, BAE'nin ülkelerinin iç işlerine müdahaleleri demokrasinin gelişmesiyle etkisini kaybediyor

Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel
Tunuslu uzmanlara göre, BAE'nin ülkelerinin iç işlerine müdahaleleri demokrasinin gelişmesiyle etkisini kaybediyor

Tunuslu uzmanlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkelerindeki siyasete müdahil olduğunu ancak bunun etkilerinin demokrasinin gelişmesiyle azaldığını değerlendirdi.

Tunuslu uzmanlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkelerindeki siyasete müdahil olduğunu ancak bunun etkilerinin demokrasinin gelişmesiyle azaldığını değerlendirdi.

Tunus merkezli İslam ve Demokrasi Araştırmaları Merkezi, "BAE'nin Tunus'taki Demokratik Geçişi Engelleme Çabaları" başlıklı video konferans düzenledi.

Toplantının moderatörlüğünü yapan Merkez Başkanı Rıdvan Masmudi, herhangi bir ülkenin Tunus'un iç işlerine müdahale etmesine karşı olduklarını belirtti.

Konferans konuşmacılarından siyaset bilimi uzmanı Mehdi Sabit, BAE'nin Mısır, Libya ve Tunus'ta etkin bir aktör olarak büyük güçlerin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

Tunus'ta Arap Baharı'nın ardından BAE'nin eski Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'ye destek verdiğini ifade eden Sabit, Sibsi'nin partisi Nida'nın BAE'den binlerce dolarlık maddi yardım aldığını kaydetti.

Sabit, Nida Partisi'nin 2014 yılındaki başarısında BAE'nin medyadaki desteğinin rol oynadığını vurgulayarak, BAE'nin Tunus'taki bazı sol partileri de desteklediğini ifade etti.

Sabit ayrıca, Tunus'taki Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musa'nın ülkenin son zamanlardaki siyasi krizlerinde rol oynadığını ve BAE ile ilişkisinin bulunduğunun altını çizdi.

BAE medya gücüyle Tunus'taki siyaseti etkilemeye çalışıyor

Tunuslu gazeteci yazar Lutfi el-Hayduri ise Tunus'un son dönemdeki siyasetinde BAE'nin etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAE'nin basın ve sosyal medya üzerinden Tunus siyasetini etkilemeye çalıştığını belirten Hayduri, yalan haberler ve manipülasyon yoluyla halkın etkilenmeye çalıştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi arasındaki ilişkileri değerlendiren Hayduri, "BAE'nin desteklediği medya ve gazeteciler, üç başkan arasındaki anlaşmazlığı derinleştirmekte ve beslemektedir." ifadelerini kullandı.

Hayduri, "BAE'nin Tunus siyasetine müdahalesi gayet açık. Ancak demokrasinin gelişmesiyle bu etki azalıyor." dedi.

BAE'nin Tunus demokrasisine müdahale denemelerinin başarısına ilişkin, "Halkın demokrasiye bağlılığı olduğu sürece, bu müdahaleler başarılı olamayacaktır." şeklinde konuştu.

BAE'nin Tunus'ta darbe girişimlerinde bulunduğu iddiaları

BAE'nin, Tunus'taki demokratik sistemi baltalamak ve bu ülkedeki nüfuzunu artırmak için birkaç defa darbe teşebbüsünde bulunduğuna dair pek çok iddianın olduğu biliniyor.

Abu Dabi'nin darbe teşebbüsü iddiaları özellikle 2017-2018 yıllarında sıklıkla dillendirilse de Tunus makamlarından bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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