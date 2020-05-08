Tunuslu uzmanlar: Eski rejim kalıntılarının yaptığı karşı devrim çağrıları demokrasiyi tehdit ediyor
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Tunuslu uzmanlar: Eski rejim kalıntılarının yaptığı karşı devrim çağrıları demokrasiyi tehdit ediyor

Tunuslu uzmanlar: Eski rejim kalıntılarının yaptığı karşı devrim çağrıları demokrasiyi tehdit ediyor
08.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:22

Tunuslu uzmanlar, ülkede son zamanlarda sosyal medya aracılığıyla yapılan "partilerin ve meclisin feshedilmesi, yetkililerin yargılanması" gibi çağrıların demokrasiyi tehdit ettiğini belirtiyor.

Tunuslu uzmanlar, ülkede son zamanlarda sosyal medya aracılığıyla yapılan "partilerin ve meclisin feshedilmesi, yetkililerin yargılanması" gibi çağrıların demokrasiyi tehdit ettiğini belirtiyor.

Uzmanlar ayrıca, siyasi olarak birbirine muhalif bazı sol partilerin "açlık devrimi" ve "parlamentonun feshedilmesi" etiketleriyle sosyal medyada başlattığı kampanyaların, eski rejim yanlısı gruplarca organize edildiğini savunuyor.

Tunus Başsavcılığı 6 Mayıs'ta sosyal medya aracılığıyla yapılan "kışkırtıcı çağrılarla" ilgili soruşturma başlatmıştı.

Tunus'taki sosyal medya kullanıcıları son günlerde "Vatanı Kurtarma Heyeti" isimli bir gruba ait olduğu belirtilen, "partilerin ve parlamentonun feshedilerek yetkililerin yargılanması, Anayasa'nın askıya alınması, devrim sonrası çıkarılan yasaların gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenerek referanduma götürülmesini" talep eden bir belgeyi dolaşıma sokmuştu.

"Sosyal medyadaki çağrıların amacı karşı devrim"

Tunuslu siyasi analist Riyad eş-Şuaybi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, her dönem halkın kazanımlarının hedef alındığını ancak askeri müdahalelere yönelik herhangi bir tepkinin dile getirilmediğini savundu.

Ülkedeki işsizlik gerekçe gösterilerek sosyal medyada son zamanlarda "açlık devrimi" etiketiyle yapılan paylaşımlara değinen Şuaybi, "Bu çağrıların gerçeklikle ilgisi yok. Hedefi ise Tunus'ta elde edilen demokrasiye, karşı devrim yapmaktır." ifadelerini kullandı.

Şuaybi söz konusu çağrıların birbirinden uzak ve farklı siyasi akımlarca yapıldığını belirterek, bu nedenle devlet kurumlarına karşı bu tür söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

"Sokaklar devrim çağrılarına uygun değil"

Eski Tunus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı ve siyasi analist Tarık el-Kehlavi de Tunus sokağının şu anda devrim çağrıları için uygun olmadığını ifade etti.

Siyasi analist Kehlavi, "Devlet kurumlarına karşı çağrı yapan partilerin, sokakları dolduracak gücü yok. Ramazan ayı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle de ülkedeki durum devrim çağrılarına uygun değil." diye konuştu.

Sosyal medya platformları aracılığıyla yapılan bu çağrıların arkasında farklı ve çelişkili geçmişlere sahip partilerin olduğunu belirten Kehlavi, bunlardan bazılarının eski rejime yakın gruplar olduğunu dile getirdi.

Kehlavi, "karşı devrim kışkırtması" yapan bu grupların, devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali rejimine yakınlığıyla bilinen Özgür Anayasa Partisi ile Nida Tunus Partisi'ne yakın bazı kesimler olduğuna dikkati çekti.

"Eski rejime dönülmesini isteyen dış güçler var"

Tunus'un eski rejime dönmesini ve kaosa sürüklenmesini isteyen dış güçlerin olduğunu vurgulayan Kehlavi, "Ülkede devrim çağrısı yapan siyasi partiler, bunu yapacak güç ve cesarete sahip olamayan eski rejimin kalıntıları ile aşırı sol partilerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kehlavi, demokrasiden zarar gören, halka dönüşte ve halkın iradesi ışığında çıkarlarını koruyamayan politik ve ideolojik bir cephenin olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu nedenle bölgesel nüfuz sahibi güçler, içerideki bazı medya, siyaset ve finansal yolsuzluk lobileri ile farklı isimler altında bir araya gelerek Tunus'taki siyasi durumu eski kaos haline döndürmek istiyor."

Ramazan ayı ve Kovid-19 nedeniyle sokakların bu çağrılara hazır olmadığını söyleyen Kehlavi ancak kasım veya aralık ayında ülkede bazı olayların tırmandırılması ihtimali bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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