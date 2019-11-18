18.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:38

Tunuslu turist yakınlarına ağlayarak kazayı haber verdi

Kocaeli'de, TEM Otoyolunda arıza yaparak emniyet şeridinde duran Tunuslu turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan gelen kamyonet çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada, turistlerden biri yakınlarını görüntülü arayarak telefonda ağlayarak kazayı haber verdi.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu Yenikent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Tunuslu turistleri taşıyan Ali Yüksel idaresindeki 34 BP 6152 plakalı tur midibüsü arızalanarak emniyet şeridinde durdu. Sürücü ve tur rehberi arızaya bakmak için araçtan indiği sırada arkadan gelen Yılmaz Yağızgan idaresindeki 41 BC 291 plakalı gıda ürünü yüklü kamyonet midibüse çarptı. Midibüs çarpmanın etkisiyle orta şeride savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Yılmaz Yağızgan'ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatırken, acil sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen tur rehberine müdahalede bulundu. Sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralandığı tespit edilen kamyonet sürücüsü Yılmaz Yağızgan ve ismi öğrenilemeyen tur rehberi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otobüs içerisinde bulunan Tunuslu turistlerden de kazada hafif yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Bu sırada, kaza yerindeki Tunuslu turistlerden genç bir kadın yol kenarındaki çimlere oturarak yakınları ile görüntülü konuşma yaptı. Yakınlarına ağlayarak yaşadıkları kazayı anlatan genç kadın cep telefonu ile kaza yerini yakınlarına gösterdi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ayrıca yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri Körfez gişelerinden itibaren D-100 Karayolu'na zorunlu çıkış yaptırarak trafik yoğunluğunu hafifletmeye çalıştı. Kazaya karışan tur midibüsündeki Tunuslu turistler başka araca aktarılarak yollarına devam ederken, midibüs ve kamyonetin çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından TEM Otoyolu tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA