Tunuslu tarihçi ve fikir adamı Hişam el-Cuayyit vefat etti
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Tunuslu tarihçi ve fikir adamı Hişam el-Cuayyit vefat etti

Tunuslu tarihçi ve fikir adamı Hişam el-Cuayyit vefat etti
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

İslam tarihi ve Batı dünyasına yönelik birçok eser bırakan Arap dünyasının önde gelen tarihçi, düşünür ve bilim insanı, Tunuslu Hişam el-Cuayyit, 86 yaşında hayatını kaybetti.

İslam tarihi ve Batı dünyasına yönelik birçok eser bırakan Arap dünyasının önde gelen tarihçi, düşünür ve bilim insanı, Tunuslu Hişam el-Cuayyit, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Tunus resmi ajansı TAP'ta yer alan haberde Cuayyit'in bugün vefat ettiği belirtildi ancak ölüm nedenine dair bilgi verilmedi.

Cuayyit kimdir?

Bakanların, hakimlerin ve üst düzey isimlerin geldiği bir ailede Fransız sömürgesi döneminde Tunus'ta 1935 yılında dünyaya gelen Cuayyit, ülkenin en seçkin okullarından Sadikiye Koleji'nde lise eğitimini tamamladı.???????

Paris'te tarih alanında lisans eğitimi gören Cuayyit, 1981 yılında Sorbonne Üniversitesi'nden doktorasını aldı. Cuayyit'in Arapça ve Fransızca çok sayıda akademik çalışması yayınlandı.

Tunus Üniversitesi'nde onursal profesörlük unvanı elde eden Cuayyit, Arap dünyası, Avrupa, Kanada ve ABD'de California, McGill Berkeley gibi birçok üniversitede misafir öğretim üyesi olarak İslam, Batı düşüncesi, özellikle de Alman felsefesinde uzmanlaşmış entelektüel birikimiyle dersler verdi.

Tunuslu düşünür, ülkesinde Daru'l Hikme ismiyle tanınan "Bilim, Edebiyat ve Sanat Akademisi"nin kuruluşundaki ilk başkanı olarak 2012-2015 yılları arasında görev yaptı.

Ülkesindeki İslam çalışmalarının "babası" olarak kabul edilen Hişam el-Cuayyit'in eserleri birçok dile çevrilirken bunların arasında Türkçe de yayınlanan "Avrupa ve İslam (2007)" en tanınmış eseri olarak öne çıktı.

Tunuslu düşünce insanı Cuayyit'in bunun dışında, "Arap-İslam Kimliği ve Arap Yazgısı", "Kufe: Arap-İslam Şehri", "Fitne: Erken İslam Tarihinde Din ve Siyaset Çekişmesi", "İslam Kültürünün Krizi", "Batı İslamı'nın Kuruluşu", "İslam'ın Zaferi" gibi kitaplarının yanı sıra Hazreti Muhammed'in hayatını anlattığı üç ciltlik bir eseri bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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