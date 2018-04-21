Tunuslu Taraftar Grubundan Protesto Yürüyüşü
Tunus'un önde gelen futbol takımlarından Africain'ın taraftar grubu, arkadaşları Ömer Abidi'nin ölümünü protesto etmek için başkentte yürüdü.
Tunus'un önde gelen futbol takımlarından Africain'ın taraftar grubu, arkadaşları Ömer Abidi'nin ölümünü protesto etmek için başkentte yürüdü.
Başkentin merkezindeki kulübün tesislerinde toplanan yaklaşık bin kişilik Africain taraftar grubu, nisan başında hayatını kaybeden Abidi (19) için protesto yürüyüşü yaptı.
Taraftar grubunun takım tesislerinden şehir merkezindeki Belediye Tiyatrosu önüne kadar yaklaşık 1,5 kilometrelik yürüyüşte güvenlik güçleri yoğun önlem aldı. Polisler, zaman zaman yolları kapatarak, taraftar grubunu arka sokaklardan yürüyüşlerinde ulaşacakları noktaya yönlendirdi.
Belediye Tiyatrosu binası önünde toplanan taraftar grubu, takımlarının marşlarını söyleyerek, arkadaşları Abidi'nin ölümüne ilişkin polisi suçlayan slogan attı. Taraftarlar, Abidi'nin ölümüyle özleşen "Yüzmeyi öğren" yazılı büyük bir pankart açtı.