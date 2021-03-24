Tunuslu muhalif parti başkanı Abir Musi'ye üç gün parlamento genel kuruluna giriş yasağı getirildi

Tunus Parlamento Ofisi, meclis çalışmalarını sekteye uğratan ve devletin prestijini baltalayan eylemlerinden dolayı Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi hakkında genel kuruldaki peş peşe 3 oturuma giriş yasağı kararı aldı.

Tunus Parlamento Ofisi, meclis çalışmalarını sekteye uğratan ve devletin prestijini baltalayan eylemlerinden dolayı Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi hakkında genel kuruldaki peş peşe 3 oturuma giriş yasağı kararı aldı.

Parlamento ofisinden yapılan açıklamada, Musi'nin başkanı olduğu partiden milletvekillerinin salı günkü oturumun çalışmalarını aksatan eylemlerinden dolayı yapılan acil toplantının ardından kendisi aleyhinde böyle bir karar alındığı belirtildi.

Oturuma giriş yasağı uygulamasına, ilk genel kurul oturumundan itibaren başlanacağı kaydedildi.

Son olarak Özgür Anayasa Partisi milletvekillerinden oluşan grubun, Anayasa Mahkemesine ilişkin kanun üzerinde tartışıldığı sırada genel kurula girerek çevredeki milletvekillerine sataşmaları ve oturuma engel olmaları birçok kesim tarafından eleştirilere sebep olmuş, Parlamento tarafından kınanmıştı.

Parlamento'dan yapılan açıklamada, Musi'nin, kasıtlı olarak meclis oturumlarını, hak ve özgürlükler komisyonun çalışmalarını aksattığı, mecliste görev yapan gazetecilerle hizmetlilere yönelik onur kırıcı açıklamalarıyla devletin prestijini baltaladığı ifade edilmişti.

Öte yandan Tunuslu Gazeteciler Sendikası, gazetecilere yönelik saldırıları ve kötü davranışlarından ötürü özür dileyinceye kadar Musi'yi boykot etme kararı aldı.

Musi, Facebook hesabından yayınladığı videoda, Eş-Şuruk gazetesi muhabiri Serhan eş-Şihavi'nin gece geç saatlerde meclis binasında ne yaptığını sormuştu. Musi, "Keşfedilecek daha ne musibetler var?" diyerek söz konusu gazeteciyi "şüpheli" bir durumda yakaladığı izlenimi vermişti. Aynı videoda bir kadın hizmetlinin görüntüleri de yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes