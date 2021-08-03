Tunuslu mevkidaşıyla görüşen Erdoğan: "Parlamentonun devamı demokrasi için önemli"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi akşamı Tunuslu mevkidaşı Kays Said ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tunus Parlamentosunun bölge için çalışmalarını sürdürmesinin önemini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi akşamı Tunuslu mevkidaşı Kays Said ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tunus Parlamentosunun bölge için çalışmalarını sürdürmesinin önemini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ile Said'in Tunus'taki son gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı söz konusu telefon görüşmesinde, Tunus Parlamentosunun devam etmesinin tüm sorunlara rağmen Tunus ve bölge demokrasisi için önemli olduğunu dile getirdi.

Erdoğan ayrıca bölgenin istikrarı için önemli olan Tunus'un istikrarının ve iç barışının korumasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Tunus'ta demokrasinin korunmasının, özgürlüklerin güvence altına alınmasının ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok değerli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Habermetre