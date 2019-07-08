Tunuslu medya patronunun mal varlığı donduruldu

Tunus'ta siyasete atılmaya hazırlanan Nesma özel televizyon kanalının sahibi Nebil el-Karavi'nin mal varlığının "kara para aklama" suçlamasıyla dondurulduğu bildirildi.

Tunus Mali ve Ekonomik Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Nesma televizyon kanalı sahibi Karavi hakkında "kara para aklama" suçlamasıyla mal varlığının dondurulması ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, başsavcılığın Karavi hakkındaki kara para aklama suçlamasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Tunus'ta ulusal yayın yapan televizyon kanalı Nesma'nın sahibi Nebil Karavi, son dönemde siyasete girmek için adım atmıştı. Tunus'un Kalbi isimli partinin lideri Karavi, başkanlığını yaptığı Halil Tunus Vakfının ülke genelindeki yardımlarını televizyon kanalı Nesma aracılığıyla duyurmasıyla, halk nezdinde şöhrete kavuşmuştu.

Bu yıl sonundaki cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan Karavi'nin sahibi olduğu Nesma kanalı, Tunus'un kitle iletişim yayınları denetçisi Bağımsız Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu (HAICA) tarafından "ruhsatının uygun olmadığı gerekçesiyle" kapatılarak ekipmanlarına el konulmuştu ancak Nesma kanalı daha sonra tekrar ulusal yayınına devam etmişti.

Karavi, bu yıl kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olmaması için Halil Tunus Vakfı Başkanlığını da bırakmıştı.

- Karavi hakkında "karalama kampanyası" suçlaması

İş adamı Nebil el-Karavi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydı, 2017 yılında ülkede tartışma yaratmıştı.

Ses kayıtlarında konuşmacı, ülkedeki yolsuzlukları araştıran sivil toplum kuruluşu "I Watch (İzliyorum) Örgütü'ne" karşı "üyelerinin ve kurucularının dış odaklı bir yapılanma ve hain oldukları" yönünde kampanya başlatılması talimatı vermişti.

Ses kaydı üzerine, Tunus Cumhuriyet Savcılığı, "kışkırtma" girişiminde bulunulduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Nesma yöneticilerinden Rim Saidi ise ses kaydının sahte olduğunu iddia etmişti.

"I Watch Örgütü", faaliyetlerine ülkedeki yolsuzlukların takibini yapmak üzere 2013 yılında gözlemci sivil toplum kuruluşu olarak başladı. Örgüt, Uluslararası Şeffaflık Örgütünün yerel ortağı şeklinde de faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA