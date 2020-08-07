Tunuslu kadınlardan "Beyrut Ölmeyecek" sloganıyla Lübnan'a destek gösterisi
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Tunuslu kadınlardan "Beyrut Ölmeyecek" sloganıyla Lübnan'a destek gösterisi

Tunus'ta onlarca kadın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde Lübnan'a destek gösterisi düzenledi.

Tunuslu kadınlardan
07.08.2020 02:41 | Son Güncelleme: 07.08.2020 02:53

Tunus'ta onlarca kadın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde Lübnan'a destek gösterisi düzenledi.

Tunus Demokratik Kadınlar Derneği'nin "Beyrut Ölmeyecek" sloganıyla düzenlediği gösteride, patlamada hayatını kaybedenler için birkaç dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve mumlar yakıldı.

Derneğin Başkanı Yüsra Feravis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyrut'un yüzünü hüzünlü bir yüze çeviren patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak için toplandıklarını söyledi.

Lübnan halkının yolsuzluk, mezhepçilik ve ihmalin kurbanı olduğunu ifade eden Feravis, Beyrut'un ölmeyeceğinin ve küllerinden yeniden doğacağının sembolik ifadesi olarak mum yaktıklarını dile getirdi.

Feravis, sevdiklerini ve en önemli hayat kaynaklarından (Beyrut Limanı ve buğday stokları) birini kaybeden Lübnan halkının acılarını paylaştıklarını kaydetti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

Lübnan hükümeti dün patlamayla ilgili 5 gün sürecek bir soruşturma yapılacağını ve limanda 2014'ten bu yana depolama, koruma ve denetim işlerini yürüten tüm sorumlular hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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