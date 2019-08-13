"Tunuslu Kadınlar Günü" kutlamaları

13.08.2019 23:58

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kadınların bir araya gelmesi

Yürüyüş yapılması Her yıl Ağustos ayının 13'ünde kutlanan "Tunuslu Kadınlar Günü" renkli görüntülere sahne oldu. Başkentteki Attarin pazarında geleneksel kıyafetle toplanan Tunuslu kadınlar, müzik ve şarkılar eşliğinde Habib Burgiba caddesine yürüyerek bu günü kutladı.

Kaynak: AA