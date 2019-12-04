Tunuslu kadın girişimci alışılmışın dışına çıkarak "salyangoz yetiştiriciliği" yapıyor
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Tunuslu kadın girişimci alışılmışın dışına çıkarak "salyangoz yetiştiriciliği" yapıyor

Tunuslu Huda bin Ramadan el-Kıray, iletişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette 12 yıl çalıştıktan sonra eğitimini alarak salyangoz yetiştiriciliğine başladı.

04.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:42
Tunuslu kadın girişimci alışılmışın dışına çıkarak

Tunuslu Huda bin Ramadan el-Kıray, iletişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette 12 yıl çalıştıktan sonra eğitimini alarak salyangoz yetiştiriciliğine başladı.

Başkent Tunus'un kuzeyindeki Menube vilayetinde halk kümes hayvanları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparken, Kıray alışılmışın dışına çıkarak gıda ve kozmetik sektöründe kullanılan salyangoz yetiştiriciliği yapıyor.

Kurduğu salyangoz çiftliğinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan girişimci Kıray, halkın alışık olmadığı bu işe başlamanın başlangıçta pek kolay olmadığını söyledi. Lisans eğitimini elektronik alanında aldığını ifade eden Kıray, 12 yıl çalıştığı işinden de 5 yıl önce istifa ederek, bu alana yöneldiğini kaydetti.

Salyangoz yetiştiriciliğine başlamadan önce Tarım Bakanlığı tarafından verilen bir eğitime katıldığını belirten Kıray, bu eğitimle de yetinmeyip farklı kurslara giderek kendisini geliştirdiğini aktardı.

"Alışılmışın dışında bir iş yapmak istedim"

Başından itibaren temel düşüncesinin, herkesçe bilinen bir iş yapmamak olduğunu dile getiren Kıray, "Alışılmışın dışında bir iş yapmak istedim." dedi.

Salyangoz yetiştiriciliğinin geniş alana ve fazla insan gücüne ihtiyaç duymadığını ve masrafının az olduğunu ifade eden Kıray, şunları söyledi:

"Bu alanda yatırım yapmanın maliyetinin yüksek olmadığını anladım. Ayrıca büyük ve küçükbaş hayvanlarda sık sık yaşandığı gibi salyangoz çalmak hiç kimsenin aklına gelmez. Bunun yanı sıra salyangoz üreticiliği eğitim kursları mevcuttu. Bu nedenle salyangoz üreticiliği işini yapmaya karar verdim."

İşini büyütme hayali kuran Kıray, kendisiyle idari iş birliğinin olmayışı başta olmak üzere birçok engelle karşı karşıya kaldığını ve özellikle başlangıçta finansmanın kolay olmadığını, bankaların başarılı olup olmayacağını bilmediği bir projeyi finanse etmeyi reddettiğini dile getirdi.

Salyangoz yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi veren Kıray, salyangozların ilk önce çiftleşmeleri ve çoğalmaları için uygun ortama sahip kapalı bir odaya konulduğunu belirtti.

Kıray, "Salyangozlar kapalı odada çiftleşip çoğaldıktan sonra doğaya taşınır, sekiz ay boyunca bitkilerin arasında kalır ve onun için özel olarak ekilen pancar, ıspanak, marul ve enginar gibi bitkilerin yapraklarıyla beslenirler ve yavaş yavaş büyüyerek satışa uygun hacme ulaşırlar." ifadelerini kullandı.

Salyangoz yetiştiriciliği için tahsis ettiği yerin genişliğinin 1000 metrekare olduğunu dile getiren Kıray, burada yılda 15 ile 20 ton arasında salyangoz üretildiğini aktardı.

Kıray, ürettiği salyangozların Tunus'taki en önemli otel ve lokantalar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Salyangozlardan çıkan sıvının kolajen, elastin ve E vitamini bakımından zengin olduğunu kozmetik sektöründe kullanıldığını söyleyen Kıray, bu sıvının satış öncesi çıkarıldığını ifade etti.

Kıray, yanında çalışan kadın işçiler tarafından temizlendikten sonra gerekli baharatlar eklenerek pişirmeye hazır hale getirilen salyangozların 12 tanesini 10 Tunus dinarına (yaklaşık 3,5 dolar) sattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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