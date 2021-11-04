Tunuslu hukukçular Cumhurbaşkanı Said'den "istisnai durum" için süre sınırlaması istedi

Tunuslu hukukçular, Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı olağanüstü kararların ardından oluşan "istisnai durumun" devamına ilişkin süre sınırı konulması çağrısında bulundu.

Tunus Genç Hukukçular Derneği, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurarak başbakanı azlettiği olağanüstü kararların hukuki açıdan ele alındığı bir konferans düzenledi.

"İstisnai Durumda Siyasi Sistem" konferansında konuşan Anayasa Hukuku Profesörü Selsebil el-Kalbi, "Cumhurbaşkanı Said'in Anayasa Mahkemesinin yokluğunda herhangi bir gözetim ve süre sınırı olmadan istisnai durumu sürdürmesi ülke için tehlike arz etmektedir." dedi.

Tunus Anayasası'nın 80. maddesinin cumhurbaşkanına yasama ve yürütme yetkisini elinde toplama izni verdiğini kaydeden Kalbi, bu yetkinin devletin yönetim çarklarını normal işleyişine döndürmek ile sınırlı olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Said'in istisnai durum süresince devlete ait kurumların çalışmasına izin vermesi gerektiğini belirten Kalbi, parlamentonun da açık olması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliği Başkanı Cemal Muslim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarının ardından devam eden istisnai durumun ne zaman sona ereceğiyle ilgili açıklama beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Said'in hak ve özgürlüklerin teminat altında olduğunu iki defa teyit ettiğini hatırlatan Muslim, "İktidardaki herhangi bir sapmayı önlemek için yasa tasarıları ve kanun hükmünde kararnamelerin gözden geçirilmesi için komisyon kurulmalı." dedi.

Tunus'ta "istisnai durum" süreci nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de bir dizi yeni kararname yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine de 11 Ekim'de göreve başladı.

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