Tunuslu gençler, Cerbe Adası'ndaki tarihi yapıları görmek için kilometrelerce pedal çeviriyor

Tunuslu gençler, ülkenin güneydoğusunda yer alan Cerbe Adası'ndaki tarihi, dini ve turistik mekanlar arasında bisiklet turu düzenliyor.

Tunuslu gençler, ülkenin güneydoğusunda yer alan Cerbe Adası'ndaki tarihi, dini ve turistik mekanlar arasında bisiklet turu düzenliyor.

"Camiler Adası" olarak bilinen Cerbe'ye gelenler, bölgedeki tarihi eserleri alışılmışın dışında bir turla ziyaret ediyor.

Ülkenin güneyindeki Safakes ile Cerbe'den yaklaşık 30 bisikletlinin yer aldığı keşif turu çerçevesinde katılımcılar tarihi camiler, turistik mekanlar ve engebeli arazileri kapsayan gezide iki gün boyunca yaklaşık 120 kilometre pedal çeviriyor.

İki yıl önce farklı yaşlardan bir grup bisikletçi gencin gönüllü olarak başlattığı proje çerçevesinde adada anıt, cami ve kilise gibi seyahat acentelerinin düzenlediği gezilerde dahi yer almayan, araçlarla ulaşımın imkansız olduğu turistik güzergahlar ziyaret ediliyor.

Adanın kültürel mirasını tanıtmaya çalışan Tunuslu gençler, Cerbe dışından da bisiklet tutkunlarını bu tarihi ve turistik geziye davet ediyor.

Şehir dışından katılımlar

Bisiklet turuna Safakes'ten katılan Emir el-Fakih ve Rim Lulu çifti, böyle bir organizasyonda ilk kez yer aldıklarını belirtiyor.

Fakih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet sürmeyi çok sevdiklerini, arkadaşlarıyla birlikte her zaman bisiklet gezileri düzenlediklerini söyledi.

Cerbe'deki arkadaşlarının turistik bir tur için kendilerini davet ettiğini aktaran Fakih, "İlk kez böyle farklı bir bisiklet turuna katılıyoruz." dedi.

Fakih, Cerbe'nin daha çok deniz ve konaklama tatilleriyle bilindiğini, kendilerinin bu kez adanın tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek için sportif bir gezi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Lulu ise Cerbe Adası'na, spor yapmaktan ziyade keşif için geldiğini, bölge sakinlerinin kendilerini sıcakkanlı bir şekilde karşıladığını aktardı.

Ada sakinlerinin rehberliğinde bisiklet turu

Bisiklet turunda geziye öncülük eden Hişam ve Seyf, katılımcı arkadaşlarına camiler ve tarihi mekanlara ilişkin bilgi veriyor.

Seyf bin Hilal, gezi sırasında katılımcılara camiler, tarihi ve kültürel alanlar hakkında bildiği her şeyi aktardıklarını kaydetti.

Bin Hilal, bisiklet turuna katılmaları için Safakes'teki arkadaşlarını davet ettiklerini ve onları spor ve kültür penceresinden ada ile tanıştırdıklarını belirtti.

Tarihin içinde bisikletle gezinti

Bisiklet turunun güzergahında öncelikle 2014 yılında farklı ülkelerden 34 sanatçının evlerin duvarlarını grafitilerle renklendirdiği Er-Riyad bölgesi ve Afrika'daki en eski Yahudi sinagogu El-Griba yer alıyor.

Ada ve çevresinde yer alan pek çok camiyi kapsayan gezide yer altında inşa edilmiş, seneler önce müzeye dönüştürülmüş Fadlun Camii ile Kalale Müzesi de bulunuyor.

Bisikletçiler gezi sırasında adanın farklı sokakları ile kırsalda yer alan iki yanı kaktüslerle çevrili El-Cadiye yolunda da pedal çeviriyor.

Camiler Adası: Cerbe

Tunus'un önde gelen turizm merkezlerinden Cerbe, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

Ada, turistik bir mekan olmanın yanı sıra dünya çapında Arap, Amazig, Müslüman, Yahudi, İbazi, Maliki gibi farklı ırk, din ve mezhepten kişilerin bir arada yaşadığı bir yer olarak biliniyor.

En eskisi Hicri 4. yüzyılda inşa edilen Ebu Mesur Camii olmak üzere yer üstünde 285, yeraltında ise 21 cami yer aldığı için bölge "Camiler Adası" olarak isimlendiriliyor.

Cerbe Gençlik Grubu üyesi Hamza Buacile, adada düzenledikleri bisiklet turları sırasında araçla ulaşımın imkansız olduğu yerlerde daha önce bilinmeyen yeni camiler keşfettiklerini söyledi.

"Bisiklet turu, bir tür alternatif turizm"

Eş-Şeffar Bisiklet Derneği Başkanı Hüsam Katata ise adadaki bisiklet turu meşakkatli bir gezi olmasına rağmen bu tarihi tura yeniden katılmak ve yeni yollar keşfetmek istediklerini aktardı.

"Harika bir geziydi ve ekim ayında daha uzun bir tur için bir kez daha gelmek istiyoruz." diyen Katata, şunları söyledi:

"Cerbe'de korunması gereken büyük bir geleneksel miras bulunuyor. Bugün bisikletlerimizle gerçekleştirdiğimiz gezimizde bu mirasla tanışabildik. Bisiklet turu, Cerbe Adası'nı keşfetmek için bir tür alternatif turizm olabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy