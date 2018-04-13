Tunuslu Gazetecilerden Gazze'ye Destek

Tunus'ta onlarca gazeteci, Gazze sınırında gerçekleşen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek olmak için toplandı.

Başkentte Tunus Milli Gazeteciler Sendikası merkez binası önünde buluşan onlarca gazeteci, İsrail'in sınırda düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan barışçıl göstericilere karşı aşırı güç kullanmasını protesto etti.

İsrail'in kurşunlarıyla geçen hafta şehit düşen meslektaşları Yasir Murteca'nın fotoğrafını taşıyan Tunuslu gazeteciler, üzerinde "İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi suç kapsamına alınsın" yazan pankart açtı.

Tunus Milli Gazeteciler Sendikası Başkanı Naci Baguri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına ve gazetecilere karşı işlediği insanlık suçlarını kınamak adına Tunuslu gazeteciler ve aktivistlerin sendika binası önünde toplandığını söyledi.

Gazetecilerin İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği insanlık suçlarını açığa çıkardığı için hedef alındığına işaret eden Baguri, Tunuslu gazetecilerin tamamının yüksek sesle ve kesin bir biçimde Filistinli meslektaşlarının ve kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

İsrail askerleri, Filistinli gazeteci Yasir Murteca'yı 6 Nisan'da Gazze'deki gösterileri takip ettiği sırada gazeteci olduğunu gösteren "Press" (basın) yazılı yeleği ve kaskına rağmen vurarak, şehit etmişti.

Murteca'nın şehit edilmesi, bölgesel ve uluslararası tepkiye neden olmuştu.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerde 34 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 3 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.