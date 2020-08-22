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Tunuslu enerji uzmanı: "Doğal gaz keşfi Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak"

Tunuslu enerji uzmanı Muhammed Gazi bin Cemi, Karadeniz'de gerçekleştirilen doğal gaz keşfinin Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracağını ve Türk lirasına istikrar kazandıracağını belirtti.

Tunuslu enerji uzmanı:
22.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:46

Tunuslu enerji uzmanı Muhammed Gazi bin Cemi, Karadeniz'de gerçekleştirilen doğal gaz keşfinin Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracağını ve Türk lirasına istikrar kazandıracağını belirtti.

Bin Cemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal gaz keşfiyle ilgili olarak "Sıradışı bir olay. Enerji alanında yeni potansiyeller ve fırsatlara yol açabilecek büyük bir keşif" değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gaz keşfinin Türk ekonomisine ve para biriminin istikrarına önemli katkı yapacağına dikkati çeken Bin Cemi, ülkenin bu sayede dışa bağımlılıktan da kurtulacağını vurguladı.

Türkiye'nin doğal gaz keşfini kendi imkanlarıyla başardığını vurgulayan Bin Cemi, enerji alanındaki tecrübesinin artmasıyla başka ülkelerde de keşifler yapabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirterek, Fatih sondaj gemisinin, 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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