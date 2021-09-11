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Tunuslu bir genç kendini yaktı

AA - Haberler | Güncel
Tunuslu bir genç kendini yaktı

Tunus'ta kendini ateşe vererek ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Tunus'ta kendini ateşe vererek ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkent Tunus'ta Habib Burgiba Caddesi'ndeki İçişleri Bakanlığı binası yakınında bir genç kendini yaktı.

Güvenlik Güçleri yakınında kendini ateşe veren gence, civardaki vatandaşlar ve polis müdahale etti. Vücudundaki ateşlerin söndürülmesinin ardından yaralı genç Ben Arus Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ben Arus Hastanesi kaynakları, yaralının durumunun ağır olduğunu vücudunda üçüncü derece yanıklar bulunduğunu aktardı.

Gencin kimliğine ve intihar teşebbüsünde bulunma sebebine ilişkin bilgi alınamadı.

Olay, 2010'da devrimin fitilini ateşleyen Muhammed Buazizi vakasını akıllara getirdi.

Tunus'un Sidi Buzid vilayetinde, 17 Aralık 2010'da seyyar satıcılık yapan üniversite mezunu Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla başlayan devrim protestoları, 14 Ocak 2011'de Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla neticelenmişti.

AA - Son Dakika Haberleri
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