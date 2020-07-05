Tunuslu bakandan İhvan'ın ülkede "terör listesine" alınma talebine tepki Tunus Devlet Mülkleri Bakanı Gazi eş-Şevaşi, Özgür Anayasa Partisi tarafından Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) "terör örgütü" listesine alınması talebinin ülkede kargaşa yaymayı amaçladığını bildirdi.

Tunus Devlet Mülkleri Bakanı Gazi eş-Şevaşi, Özgür Anayasa Partisi tarafından Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) "terör örgütü" listesine alınması talebinin ülkede kargaşa yaymayı amaçladığını bildirdi.

Bakan Gazi eş-Şevaşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Faşist bir liste, ülkede kargaşayı yayma, Tunus'un demokratik geçişini sekteye uğratma, güvenlik ve istikrarına zarar verme gayesi güdüyor." ifadelerini kullandı.

Tunus Parlamento Ofisi, dün Özgür Anayasa Partisi tarafından Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İHVAN) terör örgütü listesine alınması için Parlamento Genel Kurulunda tartışılması amacıyla sunulan talebi reddetmişti.

Konuya ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Nahda Hareketi Milletvekili Seyyid el-Fircani, konunun Tunus'u hiçbir şekilde ilgilendirmediğini bunun yurtdışı kaynaklı ajandalardan ibaret, saf ve boş bir konu olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA